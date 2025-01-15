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英超｜利物浦逼和森林新年英超未開齋　車路士曼城齊和波失分　捷西斯十字韌帶重創收咧 (18:50)

利物浦今晨（15日）英超藉迪亞高祖達後備上陣22秒頭槌建功，作客以1：1逼和諾定咸森林，新年聯賽兩戰未開齋，賽後20戰得47分續高踞榜首，分別領前升上次席和多賽1場的森林，以及明晨主場與熱刺踢北倫敦打吡的「三哥」阿仙奴6分和7分。至於「四哥」車路士及曼城則分別以2：2言和般尼茅夫及賓福特同告失分。

英超半程冠軍利物浦賽前19戰只曾主場不敵諾定咸森林，此役也被敵鋒基斯活特開賽僅8分鐘先開紀錄，「紅軍」領隊史諾於下半場65分鐘調入後衛森美卡斯及鋒將迪亞高祖達，結果前者開角球予首次觸球的祖達頂入，並做出隊史在英超後備上陣22秒的最快建功紀錄，而兩軍終各一言和收場，亦代表紅軍踏入2025年後聯賽兩戰不勝；森林則連同英格蘭足總盃在內七連捷斷纜。

史諾賽後特別稱讚後備上陣的球員，並暗示本月冬季轉會窗不用羅致新兵。他說：「後備兵今季一直協助球隊，以他們這仗的表現，我夫復何求？」他又相信球隊下半季會相當難踢，「英超列強已熟悉己隊打法，而且不斷進步，他們為了搶得分數，甚至會換領隊和添兵」。至於帶領森林今季脫胎換骨的主帥紐奴則說：「兩軍下半場的互有攻守像在打乒乓球。利物浦其後處於上風令我軍險象橫生，但我為麾下的表現和仍奮勇進攻感到非常自豪。」此外，紅軍前帥及在今年元旦上任紅牛集團的全球足球總監的高普稱，期望仍未續約的穆罕默德沙拿能留隊，理由是對方「是利物浦近代最偉大前鋒」。

同日車路士在主場憑高爾彭馬拔頭籌領前半場，卻在50和68分鐘被般尼茅夫破門，直至補時5分鐘才由後備上陣的列斯占士射入罰球逼和2：2完場，賽後同樣新年英超兩戰不勝的「藍戰士」落後少踢1場的阿仙奴3分。今次是近年傷患纏身的占士自2022年10月後首次建功。

至於衛冕機會渺茫的曼城雖有菲爾科頓於66和78分鐘梅開二度，但被賓福特的尤尼韋沙及基斯甸洛加特分別在82和補時兩分鐘補時腳踢頭頂得手，作客被逼和2：2終場，賽後21戰得35分排第6，與明晨主場對狼隊兼少踢1場的「五哥」紐卡素同分。而有新帥樸達在聯賽首次領軍的韋斯咸，則在主場以3：2險勝富咸，賽後分別得26分和30分。

另阿仙奴證實鋒將加比爾捷西斯左膝前十字韌帶重創須做手術，據報需養傷半年至9個月下勢已收咧，令前線兵源更短缺，領隊阿迪達則透露將盡力引入鋒將。

此外，曼城名宿後衛東尼卜克（Tony Book）於英國時間周一離世，享年90歲。他曾協助球隊贏得包括1968年英甲在內的6個錦標。

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