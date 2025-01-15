名宿訪港｜多蒙特前隊長維丹費拿參觀啟德體育園見球迷　祝福高普紅牛新職 (14:29)

多蒙特前隊長維丹費拿效力16季上陣453場，贏過兩季德甲冠軍等錦標，亦是德國隊2014年世界盃冠軍成員。他2019年6月曾隨多蒙特與利物浦名宿來港到香港大球場踢表演賽。今次他以多蒙特國際大使身分，相隔逾5年半第二次訪港，今早到訪啟德體育園參觀青年運動場，成為首個踏足園區的海外足球名宿，之後到啟德零售館內的PUMA專門店見球迷簽名合照、介紹品牌全新波砵，並同場與德甲專家評述員劉舜文、3名港會球員費查、唐道碧及李溢晉交流。其中同為門將的前季港超最受球迷歡迎球星的費查認為，維丹費拿是德國隊歷來其中一名最佳門將。

維丹費拿活動後受訪時表示，覺得啟德由舊機場變成體育園的構思不錯，評價球場設施可跟多蒙特主場的西法倫球場等歐洲大球場相提並論，稱將來也希望再隨多蒙特名宿來啟德獻技，又笑言受時差影響雖今日狀態欠佳，但平日有持續健身跑步，「我將來不會做教練，不是這方面材料，我更喜歡做球會市場推廣工作」。昨晚才到步的他快閃不足一日便會離港，隨即轉赴東京繼續出席商業活動。

多蒙特及利物浦前主帥高普本月正式上任紅牛集團全球足球總監，曾共事的維丹費拿稱知道一些多蒙特球迷不能接受此事，而他會祝福這朋友有好發展，「我理解高普已勝出所有重要賽事，現於事業新一章希望站後一點，協助新一代球員成長，無論如何我會恭喜紅牛及祝福高普在新工作有好發展」。

多蒙特今季戰績不穩，連同今晨作客2：4負升班馬基爾，以17戰25分排德甲第9位。維丹費拿承認球隊表現未如理想，但會支持前隊友紐尼沙軒，繼續帶領球隊爭取下季歐聯席位，「今早看到球隊落敗我感覺也不太好，但球隊是大家庭，無論怎樣都要團結一致」。