名宿訪港｜多蒙特前隊長維丹費拿參觀啟德體育園見球迷　祝福高普紅牛新職 (14:29)

多蒙特名宿維丹費拿快閃香港，今早（15日）參觀啟德青年運動場及到零售館內的運動品牌專門店出席見面會見球迷。這名44歲門神受訪時亦談及會祝福前帥高普到紅牛集團任職。
多蒙特前隊長維丹費拿效力16季上陣453場，贏過兩季德甲冠軍等錦標，亦是德國隊2014年世界盃冠軍成員。他2019年6月曾隨多蒙特與利物浦名宿來港到香港大球場踢表演賽。今次他以多蒙特國際大使身分，相隔逾5年半第二次訪港，今早到訪啟德體育園參觀青年運動場，成為首個踏足園區的海外足球名宿，之後到啟德零售館內的PUMA專門店見球迷簽名合照、介紹品牌全新波砵，並同場與德甲專家評述員劉舜文、3名港會球員費查、唐道碧及李溢晉交流。其中同為門將的前季港超最受球迷歡迎球星的費查認為，維丹費拿是德國隊歷來其中一名最佳門將。
維丹費拿活動後受訪時表示，覺得啟德由舊機場變成體育園的構思不錯，評價球場設施可跟多蒙特主場的西法倫球場等歐洲大球場相提並論，稱將來也希望再隨多蒙特名宿來啟德獻技，又笑言受時差影響雖今日狀態欠佳，但平日有持續健身跑步，「我將來不會做教練，不是這方面材料，我更喜歡做球會市場推廣工作」。昨晚才到步的他快閃不足一日便會離港，隨即轉赴東京繼續出席商業活動。
多蒙特及利物浦前主帥高普本月正式上任紅牛集團全球足球總監，曾共事的維丹費拿稱知道一些多蒙特球迷不能接受此事，而他會祝福這朋友有好發展，「我理解高普已勝出所有重要賽事，現於事業新一章希望站後一點，協助新一代球員成長，無論如何我會恭喜紅牛及祝福高普在新工作有好發展」。
多蒙特今季戰績不穩，連同今晨作客2：4負升班馬基爾，以17戰25分排德甲第9位。維丹費拿承認球隊表現未如理想，但會支持前隊友紐尼沙軒，繼續帶領球隊爭取下季歐聯席位，「今早看到球隊落敗我感覺也不太好，但球隊是大家庭，無論怎樣都要團結一致」。