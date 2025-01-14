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保齡球｜保齡世盃伊館謝幕　大馬隊首奪男子4人隊際賽金牌　美國隊封后 (20:35)

一連8個賽日舉行的IBF保齡球世界盃今（14日）在伊利沙伯體育館落幕，馬來西亞隊在男子組4人隊際賽決賽以局數3：2擊敗波多黎各隊，首次問鼎世界盃金牌；惟大馬隊於女子組決賽則以局數2：3不敵美國隊，未能實現雙冠美夢。

馬來西亞男子隊派出個人賽亞軍的伊斯米奧、段哈斯紐阿森、幕費斯豪及前亞洲一哥陳財政，雖早前於分組賽B組僅以第5名出線，但其後16強及8強接連殺退丹麥和德國隊，今早亦在4強以局數3：1擊敗科威特隊。來到今午的決賽，對陣同樣以局數3：1淘汰美國隊的波多黎各隊，是役鬥得激烈，雙方先後各取兩局下需以決勝局分勝負，馬來西亞在末局打出7次全中，包括在該局尾段做出連續3次全中（Turkey），以227：161鎖定勝局，終以局數3：2拿下比賽，隊史首奪世界盃金牌。

已為馬來西亞隊出征13年的前亞洲一哥陳財政，賽後表示縱自己未能躋身個人賽32強，但隊際賽的成功源於隊內良好的溝通，盼年尾同樣於香港主辦的世界賽中亦可取得佳績。月尾將赴美國參戰職業賽的他又稱：「由於多支亞洲隊伍今屆有好成績，故希望保齡球能重新納入亞運項目。」

女子組方面，馬來西亞隊陣中有應屆個人賽冠軍羅絲蘭壓陣，分組賽以首名晉級，並在8強以局數3：1淘汰瑞典隊，隨後在4強直落三局力克澳門隊，躋身決賽。及至決賽，馬來西亞惡鬥以局數3：1挫新加坡隊的美國隊，打得相當緊湊，兩隊同樣各取兩局，馬來西亞縱在決勝局曾經領先，但美國最終反勝212：180，贏局數3：2封后。美國隊的42歲左撇子球手寶奧華絲姬（Shannon Pluhowsky）坦言球隊狀態曾一度下滑令對手取得優勢，但她們變得更集中，成功打出多次全中下奪得最後勝利。

賽事今由啟德移師至伊館上演，中國香港保齡球總會主席劉掌珠表明不僅加強保齡球運動的潛力，還增加成為「M」品牌活動的機會，「社會很多市民平時沒什麼機會觀看，只能透過電視、錄影片段等，但現時能親身入場，這有助教育市民了解更多保齡球，估計今日高鋒期最少有900至1000人入場」。至於IBF世界殘疾人保齡球錦標賽將在周五起，一連8日在啟德體育園內的Top Bowl保齡球場館舉行。

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