省港盃｜兩海外升學港將獲召　曾以行認英國落班未明朗　曾樂圖盼展示赴美成果 (16:22)

21歲的曾以行2022年曾入選港足東亞盃決賽周大軍，翌年為港足於杭州亞運取得第4名的隊史最佳成績。他其後赴英就讀索爾福德大學（University of Salford），預計明年夏天畢業。司職中堅的他坦承對這次入選感驚喜，「將來的事無人知，可能之後想再踢都無機會，有機會就盡量爭取」。

曾以行去年曾於英格蘭第7級別球會FC曼市聯跟操，但因簽證問題未能註冊。他透露目前除了為校隊出戰，仍有四處找球會跟操，但何時能征戰當地聯賽仍是未知數，「要待球會想跟我簽約，才知道所持簽證能否在聯賽註冊。無人能告訴我哪個聯賽可以踢，只能靠自己不斷試腳找機會」。赴英後的足球路充滿不確定，他坦言擔心逐漸與職業足球脫節，「一日未有找到固定球會受訓，即使在不同球會跟操收穫足夠訓練量，每隊訓練模式都不一樣，有時感覺為練而練，現階段只能如此」。

至於在美國就讀佛蒙特大學（University of Vermont）的19歲左閘曾樂圖，上月隨校隊贏得全國大學體育協會第一級別（NCAA D1）全國冠軍。過去代表港足U20出戰兩屆U20亞洲盃外圍賽的他，這次有望在更受香港球迷注目的省港盃舞台獻技，盼藉此展示旅美努力成果，「想藉此機會表現自己，向更高層面挑戰，讓大家看即使在美國踢大學足球，水平都可以很高」。

省港盃｜港足明晚作客廣東 賽前一天開操 教練戴雅諾盼秉承大港腳風格