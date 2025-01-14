網球｜18歲巴西超新星方辛卡澳網首圈淘汰名將羅比夫　國手張之臻力戰5盤下馬 (20:20)

去年才踏上職業賽場的祖奧方辛卡現時世界排名僅第112位，今屆初戰澳網從外圍賽首圈打起，並曾於次圈以直落兩盤淘汰港隊一哥黃澤林，其後再於第3圈過關後躋身正賽首圈。他今日惡鬥世界排名第9的俄籍名將羅比夫，首盤拉踞至決勝局贏細分7：1，以7：6先拔頭籌。次盤他更於第2局以「Love Game」打破羅比夫的發球局，並以6：3再下一城。加上第3盤他再度力拼至決勝局贏細分7：5，最終再贏一盤7：6後，以直落3局淘汰對方，寫下今屆目前男單最大冷門，下仗將遇世界排名第55的意籍好手蘇尼高。

此外，世界排名第49的國家隊一哥張之臻於首圈惡鬥13號種子的丹麥籍好手魯尼，在首盤先贏6：4後連失兩盤3：6、4：6，第4盤他把握關鍵第8局破發後，以6：3扳平盤數，不過他在決勝盤第10局有兩次無壓力下失誤而被破發，終以4：6告負，激戰3小時10分鐘後以盤數2：3飲恨，連同昨因病棄戰的商竣程，意味國家隊男將在今屆均告「畢業」。

至於上屆亞軍的世界第5俄將丹尼麥維迪夫在首圈意外陷苦戰，面對持外卡參賽的泰國籍球手薩姆里吉，最終力戰3小時8分鐘後以盤數3：2險勝過關，次圈將鬥應屆ATP新生代亞軍的19歲美籍新星錢亮拿。而4號種子的美籍名將費利斯則輕鬆直落3盤淘汰同胞卜士比晉級，將與智利籍球手加連爭入第3圈。

女單方面，6號種子的哈薩克籍名將雷芭堅娜，在首圈僅花53分鐘便直落兩盤6：1淘汰16歲東道主小將艾美臣鍾絲晉級。

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