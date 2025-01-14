省港盃｜港足明晚作客廣東　賽前一天開操　教練戴雅諾盼秉承大港腳風格 (12:50)

廣東vs.中國香港 周三晚上19：30 港台電視32台直播

省港盃從1979年首辦至今，廣東隊過去25次封王，港足則17次奪冠。兩軍上屆兩回合計賽和3：3，廣東隊互射12碼以4：2勝出。港足這次以17名U23球員配搭6名23歲以上球員作為班底；廣東隊則以中超球會深圳新鵬城球員為骨幹，並由該隊意籍主帥拉坦齊奧擔任執行主教練，另加上梅州客家、廣東廣州豹等省內球會成員。

港足今屆省港盃由青年軍主教練戴雅諾領軍，今早操練與港足主帥韋斯活一同督師。他操練後受訪稱，雖然備戰時間有限，但希望秉承大港腳過去數月在國際賽的良好團隊氣氛。談到這次球隊班底，戴雅諾形容是不錯的組合，「這裏有些球員未入選過大港腳，但具潛力躍升至該層面，省港盃讓他們帶來機會。若有年輕球員能在這裏表現突出，從而躋身下次大港腳名單，我會非常高興；陣中也有些在大港腳取得成功的球員，相信他們對小將的影響力很大，協助灌輸想法和領導才能」。

港足這次有安永佳、吳宇曦及余在言等常規港腳落選省港盃大軍，戴雅諾透露效力深圳新鵬城的安永佳在中超完季歇冬後，雖維持個人訓練，「他渴望參與其中，但從身體狀態而言很困難，這仗對他來說有點太早」。他提到選人很取決於球會意願，但強調只會專注在目前的人腳。戴雅諾去年9月帶領港足U20出戰U20亞洲盃外圍賽時主張穩守突擊，與大港腳控球風格有異，他稱當時因人腳及時間條件而取捨，並稱其進攻風格與韋斯活相近，「我們都享受用球，希望有多名球員能在中場，富自信和勇敢的組織。因此我們這仗擁有控球權時，也希望能好好組織」。

陣中6名23歲以上球員之一的後衛余煒廉，去年效力從中甲降班的無錫吳鉤半季後現回復自由身。這名26歲中堅透露仍與經理人跟內地球會接洽，料新一年續戰中甲，並希望在農曆新年前成事。他認為今次繼2019年再代表港足出戰省港盃，為他提供額外機會向內地球會展現自己，「過去不少內地球會在省港盃相中港將，始終兩個月沒比賽，希望能提升狀態，去到新球會也好點」。他承認曾考慮自由身出戰無保險保障的問題，但珍惜代表港足機會而決定接受徵召，「無論有保險無保險，可以出一分力就出一分力」。