網球｜特薛斯柏斯爆冷負20歲小將　與港網賽冠軍阿歷山祖梅拿同首圈出局　 (21:46)

26歲的特薛斯柏斯曾打入2023年澳網男單決賽，當時直落3盤不敵塞爾維亞籍名將佐高域屈居亞軍，現時世界排名12的他今屆以第11號種子身分出戰，今早首圈面對世界排名42位的米高遜，首兩盤均被破發下以5：7、3：6落後，特薛斯柏斯稍作調整以6：2追回一盤，惟再輸一盤4：6，以盤數1：3被米高遜淘汰，首圈止步。

至於上周日在香港網球公開賽男單稱王的法籍星將阿歷山祖梅拿，在首圈同樣以盤數1：3反負葡籍球手紐奴保捷斯止步；曾因傷休戰達18個月至最近才復出的「壞孩子」東道主球手基茲奧斯，則直落3盤不敵英籍球手費亞利。至於19歲國家隊新星商竣程面對西班牙籍球手霍堅拿，首盤以「搶七」先輸一盤，到次盤戰至2：5時因傷宣布退賽。

此外，爭取衛冕及正受禁藥風波困擾的史拿，與卡路士艾卡拉斯在首圈同樣直落3盤，分別輕取智利籍的尼高拉斯謝利和哈薩克籍的阿歷山大舒夫真高；10屆澳網王者佐高域雖先在首盤4：6落後，最終有驚無險以盤數3：1反勝以外卡參賽的美籍小將巴沙華利迪。

女單方面，世界排名第2的波蘭籍星將施維雅達與排名第3的美籍球手嘉奧芙在首圈同樣直落兩盤擊敗對手。兩屆澳網冠軍的日籍名將大坂直美則以盤數2：1挫法籍球手嘉西雅；兩屆澳網冠軍的白俄羅斯籍名將艾莎蘭卡，則以0：2負意大利籍的邦莎迪出局。

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