西超盃｜10人巴塞技壓皇馬第15次封王　連續兩場國家打吡大勝宿敵 (17:06)

「銀河艦隊」此戰縱開賽5分鐘由射手基利安麥巴比先拔頭籌，但22分鐘被巴塞新星拉明耶馬扳平。巴塞36分鐘藉中場加維被卡馬雲加踢跌獲12碼，由前鋒羅拔利雲度夫斯基射入反超；及後隊長翼鋒拉芬夏比洛尼在39分鐘頭槌破網，補時10分鐘再助攻予後衛巴迪建功，半場以4：1遙遙領先。

巴塞48分鐘再由拉芬夏乖巧擺脫兩名皇馬守衛射入，擴大優勢至5：1。然而門將施捷斯尼56分鐘因踢跌單刀的麥巴比，經視像裁判（VAR）覆核後領紅被逐，要由後備門將恩拿基彭拿入替。皇馬乘多踢一人優勢，60分鐘由洛迪高高斯直入罰球追近，但未能扭轉2：5敗局。巴塞報卻上屆決賽慘負1：4敗仇，第15次高舉西超盃兼球會史上第100個冠軍，並繼去年10月底西甲首循環作客大勝4：0後，連續兩場國家打吡重挫對手。

巴塞主帥費歷克收穫去年夏天接掌後首項錦標，個人執教生涯6次領軍打入盃賽決賽皆捧盃，賽後他自信的說：「大球會的目標當然是奪冠，這是我們奮鬥的原因，每仗都要展示強勢。」獲選今仗最佳球員的拉芬夏則認為，擊敗宿敵的勝仗有助球隊餘下球季建立信心。反觀皇馬落敗後，據報會長皮里斯對主教練安察洛堤失去耐性，考慮物色新帥。安帥則直言麾下表現讓人失望，「在對手10人應戰的時候，我們仍無法找到解決方法。除了麥巴比的出色發揮，實在沒有把今仗任何東西帶走，我們必須忘記此戰向前看」。

西甲方面，馬德里體育會憑前曼城鋒將祖利安艾華利斯55分鐘一箭定江山，主場1：0小勝奧沙辛拿。馬體會賽後19戰44分，以1分反壓皇馬登榜首。