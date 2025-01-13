明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

西超盃｜10人巴塞技壓皇馬第15次封王　連續兩場國家打吡大勝宿敵 (17:06)

巴塞隆拿今晨（13日）在沙特阿拉伯上演的西班牙超級盃決賽，儘管有門將施捷斯尼下半場領紅被逐，但早早確立領先優勢下，終以5：2勇挫宿敵皇家馬德里奪冠，繼西甲首循環後再於「國家打吡」大勝對手，並收穫隊史第100個冠軍。皇馬衛冕失敗之餘，在聯賽更被同日贏波的馬德里體育會趕過，失去榜首位置。

「銀河艦隊」此戰縱開賽5分鐘由射手基利安麥巴比先拔頭籌，但22分鐘被巴塞新星拉明耶馬扳平。巴塞36分鐘藉中場加維被卡馬雲加踢跌獲12碼，由前鋒羅拔利雲度夫斯基射入反超；及後隊長翼鋒拉芬夏比洛尼在39分鐘頭槌破網，補時10分鐘再助攻予後衛巴迪建功，半場以4：1遙遙領先。

巴塞48分鐘再由拉芬夏乖巧擺脫兩名皇馬守衛射入，擴大優勢至5：1。然而門將施捷斯尼56分鐘因踢跌單刀的麥巴比，經視像裁判（VAR）覆核後領紅被逐，要由後備門將恩拿基彭拿入替。皇馬乘多踢一人優勢，60分鐘由洛迪高高斯直入罰球追近，但未能扭轉2：5敗局。巴塞報卻上屆決賽慘負1：4敗仇，第15次高舉西超盃兼球會史上第100個冠軍，並繼去年10月底西甲首循環作客大勝4：0後，連續兩場國家打吡重挫對手。

巴塞主帥費歷克收穫去年夏天接掌後首項錦標，個人執教生涯6次領軍打入盃賽決賽皆捧盃，賽後他自信的說：「大球會的目標當然是奪冠，這是我們奮鬥的原因，每仗都要展示強勢。」獲選今仗最佳球員的拉芬夏則認為，擊敗宿敵的勝仗有助球隊餘下球季建立信心。反觀皇馬落敗後，據報會長皮里斯對主教練安察洛堤失去耐性，考慮物色新帥。安帥則直言麾下表現讓人失望，「在對手10人應戰的時候，我們仍無法找到解決方法。除了麥巴比的出色發揮，實在沒有把今仗任何東西帶走，我們必須忘記此戰向前看」。

西甲方面，馬德里體育會憑前曼城鋒將祖利安艾華利斯55分鐘一箭定江山，主場1：0小勝奧沙辛拿。馬體會賽後19戰44分，以1分反壓皇馬登榜首。

相關字詞﹕體育 西班牙超級盃 西超盃 巴塞隆拿 皇家馬德里 馬德里體育會 西甲 編輯推介

上 / 下一篇新聞