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NBA｜溜馬反勝中止騎士12連勝　雷霆基傑奧斯阿歷山大達成1萬分里程 (18:28)

印第安那溜馬今晨（13日）在NBA常規賽雖上半場曾落後13分，加上主力後衛哈利布頓中途傷出，仍憑全隊6人得分雙位數，作客108：93反勝克里夫蘭騎士，終止對方12連勝；另邊廂西岸「一哥」奧克拉荷馬雷霆，藉主力「SGA」基傑奧斯阿歷山大達成生涯1萬分里程，作客以136：95大勝華盛頓巫師。

騎士首節落後19：21，但在第2節打出34：19，反先13分完半場，溜馬更有後衛哈利布頓因大腿受傷提早離場。不過溜馬把握騎士在第3節只有兩成命中率下，單節反超前6分，最終憑交出19分的後衛安祖尼夏特等6名球員得分雙位數，作客以108：93勝出，並中止騎士12連勝兼令對方今季首次不過100分。溜馬六連勝後以22勝18負排東岸第5；騎士以33勝5負續居東岸榜首。

至於西岸榜首的奧克拉荷馬雷霆，憑主力基傑奧斯阿歷山大攻入全場最高27分，達成生涯累積1萬分下，作客以136：95大勝華盛頓巫師；薩克拉門托帝王有攻入21分的前鋒迪羅辛倒戈下，領軍作客以124：119挫芝加哥公牛。衛冕總冠軍的波士頓塞爾特人則主場以120：119險勝新奧爾良塘鵝。

此外，達拉斯獨行俠球星盧卡當錫因小腿拉傷續缺陣，無緣主場101：112負丹佛金塊一仗，這是他今季第17場缺陣，據聯盟規例他將未能入選最佳陣容名單，亦意味他連續5季入選最佳陣容一隊的紀錄告終，以及自動退出爭逐今季年度最有價值球員（MVP）。

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