明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

英足盃｜10人曼聯互射12碼淘汰阿仙奴　副選門將比恩迪亞兩撲極刑　艾摩廉大讚英雄 (12:17)

曼聯今晨（13日）在英格蘭足總盃展開衛冕之旅首擊，於第3圈主場硬撼阿仙奴。「紅魔」下半場先開紀錄後，縱有後衛達洛治領紅兼被追平，但仍力抗劣勢在法定時間及加時守住1：1和局，終憑互射12碼以5：3挫「兵工廠」。此戰法定時間及互射12碼階段各撲出一次極刑的曼聯副選門將比恩迪亞，賽後被主帥魯賓艾摩廉大讚為球隊英雄。

曼聯此戰18分鐘險先失守，遭阿仙奴翼鋒加比爾馬天尼利射破大門，但旁證指越位在先判「詐糊」。兩軍半場互交白卷後，紅魔52分鐘靠一次反擊機會，由翼鋒阿歷真度加拿祖橫傳予隊長般奴費南迪斯燙射掛網領先；惟61分鐘因達洛治飛身攔截領兩黃一紅被逐，兩分鐘後隨即被阿仙奴中堅加比爾馬加希斯扳平。陷入10人應戰劣勢，曼聯於72分鐘再有中堅哈利馬古尼禁區內被指撞跌夏維斯被罰12碼，幸比恩迪亞把兵工廠隊長馬田奧迪加特操刀撲出，法定時間守住1：1平手。

今屆英足盃廢除重賽賽制，紅魔加時只得約兩成控球權，但捱過30分鐘後至互射12碼。是役屢失良機的阿仙奴鋒將夏維斯，於次輪主射再被比恩迪亞瓦解；曼聯則5輪皆中，後備前鋒約舒亞舒克斯射入奠勝球，在極刑戰贏5：3。

主帥艾摩廉賽後大讚勇救兩球12碼的比恩迪亞是「英雄」，提到該名土耳其隊門將上月在英格蘭聯賽盃8強作客3：4不敵熱刺時受盡唾棄，「球員有自己的循環和時刻，對熱刺時人們都為比恩迪亞咬牙切齒，但他在訓練持之以恆，成就這天的英雄事迹」。26歲的比恩迪亞上季從費倫巴治加盟以來，僅在英聯盃和英足盃合共上陣5次，他強調不在乎出場時間多寡，「作為曼聯球員需要時刻準備，我每天都在努力並保持耐性，只希望為球隊貢獻，讓所有人都滿意」。

另一英超球會熱刺作客第5級聯賽球隊譚禾夫亦受考驗，法定時間取得近八成控球權仍無法打開缺口，需戰至加時101分鐘才憑對手的烏龍球取得優勢，加時下半場再藉古路斯夫斯基及比蘭莊臣建功，以3：0過關。儘管未能在90分鐘解決半職業規模的對手，熱刺主帥普斯迪高路稱讚麾下夠冷靜和堅持，「球員大部分時間保持頭腦清醒，堅持到底最終成功了，達成晉級下輪的目標」。

英足盃今晨亦完成第4圈抽籤，曼聯將迎戰由前助教雲尼斯達萊率領的李斯特城；熱刺則作客惡鬥阿士東維拉。此外，車路士將作客白禮頓，利物浦作客英冠榜末普利茅夫，曼城則會作客英甲奧連特或英冠打比郡。

相關字詞﹕體育 英格蘭足總盃 英足盃 曼聯 比恩迪亞 阿仙奴 熱刺 編輯推介

上 / 下一篇新聞