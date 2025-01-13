英足盃｜10人曼聯互射12碼淘汰阿仙奴　副選門將比恩迪亞兩撲極刑　艾摩廉大讚英雄 (12:17)

曼聯此戰18分鐘險先失守，遭阿仙奴翼鋒加比爾馬天尼利射破大門，但旁證指越位在先判「詐糊」。兩軍半場互交白卷後，紅魔52分鐘靠一次反擊機會，由翼鋒阿歷真度加拿祖橫傳予隊長般奴費南迪斯燙射掛網領先；惟61分鐘因達洛治飛身攔截領兩黃一紅被逐，兩分鐘後隨即被阿仙奴中堅加比爾馬加希斯扳平。陷入10人應戰劣勢，曼聯於72分鐘再有中堅哈利馬古尼禁區內被指撞跌夏維斯被罰12碼，幸比恩迪亞把兵工廠隊長馬田奧迪加特操刀撲出，法定時間守住1：1平手。

今屆英足盃廢除重賽賽制，紅魔加時只得約兩成控球權，但捱過30分鐘後至互射12碼。是役屢失良機的阿仙奴鋒將夏維斯，於次輪主射再被比恩迪亞瓦解；曼聯則5輪皆中，後備前鋒約舒亞舒克斯射入奠勝球，在極刑戰贏5：3。

主帥艾摩廉賽後大讚勇救兩球12碼的比恩迪亞是「英雄」，提到該名土耳其隊門將上月在英格蘭聯賽盃8強作客3：4不敵熱刺時受盡唾棄，「球員有自己的循環和時刻，對熱刺時人們都為比恩迪亞咬牙切齒，但他在訓練持之以恆，成就這天的英雄事迹」。26歲的比恩迪亞上季從費倫巴治加盟以來，僅在英聯盃和英足盃合共上陣5次，他強調不在乎出場時間多寡，「作為曼聯球員需要時刻準備，我每天都在努力並保持耐性，只希望為球隊貢獻，讓所有人都滿意」。

另一英超球會熱刺作客第5級聯賽球隊譚禾夫亦受考驗，法定時間取得近八成控球權仍無法打開缺口，需戰至加時101分鐘才憑對手的烏龍球取得優勢，加時下半場再藉古路斯夫斯基及比蘭莊臣建功，以3：0過關。儘管未能在90分鐘解決半職業規模的對手，熱刺主帥普斯迪高路稱讚麾下夠冷靜和堅持，「球員大部分時間保持頭腦清醒，堅持到底最終成功了，達成晉級下輪的目標」。

英足盃今晨亦完成第4圈抽籤，曼聯將迎戰由前助教雲尼斯達萊率領的李斯特城；熱刺則作客惡鬥阿士東維拉。此外，車路士將作客白禮頓，利物浦作客英冠榜末普利茅夫，曼城則會作客英甲奧連特或英冠打比郡。