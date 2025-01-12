明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

劍擊｜港隊女花世盃團體賽主場位列15收官　張家朗男花世盃巴黎站8強止步 (22:05)

女子花劍世界盃香港站今（12日）在亞洲國際博覽館煞科，其中港隊在團體賽16強以27：45不敵加拿大隊，其後轉戰名次賽先後不敵德國及羅馬尼亞隊，最終以45：34力克英國隊，最終以第15名完賽。另外，巴黎奧運金牌得主的張家朗則在男子花劍世界盃巴黎站個人賽8強，以10：15受挫意大利隊名將霍高尼，無緣連續兩站收穫獎牌。

港隊昨在女花世盃香港站個人賽派出31名劍手主場出戰，僅得陳諾思、鄭曉為及關渝澄晉級正賽，前者於32強止步，鄭曉為及關渝澄則未能突破64強。她們三人今聯同隊友符妤名轉戰團體賽，首圈輪空下迎戰世界排名第5的加拿大隊，打頭陣的19歲陳諾思雖首局曾打出5：3，鄭曉為亦維持7：5領先，但其後港隊受制於對手攻勢下被拉開，終以27：45告負，無緣8強，需轉戰9至16名次賽。

港隊其後在9至16名次賽先面對德國隊，首3局雙方互有領先，但德國隊的個人世界排名第9劍手姬爾冰莉克（Anne Kleibrink）打出8：2攻勢，拉開至20：13，致港隊終以38：45落敗，跌入13至16名名次賽。世界排名14的港隊雖再以35：44負排名17的羅馬尼亞隊，但在最後一場名次賽派出鄭曉為、關渝澄及陳諾思下，以45：34取勝，以第15名完賽。

至於女花團體「世一」的意大利隊，在決賽以45：27大勝世界排名第2的美國隊，連續兩屆香港站奪冠；法國隊則於銅牌戰以42：39擊敗早前淘汰港隊的加拿大隊。

其餘賽事方面，「世一」張家朗上月初在日本高崎站摘下個人賽銅牌，今偕隊友蔡俊彥及崔浩然出戰男花世界盃巴黎站個人賽，可惜除後兩者分別在32強及64強止步外，「香港劍神」張家朗也在8強以10：15不敵意大利名將霍高尼，無緣頒獎台。至於佩劍突尼斯大獎賽，港女隊獨苗薛雅齊在個人賽64強以9：15負美國劍手出局；男將羅浩天及梁天晴則同在64強止步

相關報道：劍擊｜陳諾思女花世盃香港站32強止步　鄭曉為關渝澄64強憾負強敵　15歲美籍華裔劉婕琳稱后

其他報道：英足盃｜曼城8球狂數紅魔名宿旗下沙福特城　新星麥艾迪大三元　哥迪奧拿證基爾獲加求去

其他報道：港超｜東方尾段入兩球作客挫港會　盧比度證吳宇曦80%轉會　將簽兩名守將

其他報道：網球｜鄭欽文澳網首圈旗開得勝　錦織圭苦戰4小時反勝過關

相關字詞﹕體育 編輯推介 劍擊 花劍世界盃 亞博 陳諾思 張家朗

上 / 下一篇新聞