劍擊｜港隊女花世盃團體賽主場位列15收官　張家朗男花世盃巴黎站8強止步 (22:05)

港隊昨在女花世盃香港站個人賽派出31名劍手主場出戰，僅得陳諾思、鄭曉為及關渝澄晉級正賽，前者於32強止步，鄭曉為及關渝澄則未能突破64強。她們三人今聯同隊友符妤名轉戰團體賽，首圈輪空下迎戰世界排名第5的加拿大隊，打頭陣的19歲陳諾思雖首局曾打出5：3，鄭曉為亦維持7：5領先，但其後港隊受制於對手攻勢下被拉開，終以27：45告負，無緣8強，需轉戰9至16名次賽。

港隊其後在9至16名次賽先面對德國隊，首3局雙方互有領先，但德國隊的個人世界排名第9劍手姬爾冰莉克（Anne Kleibrink）打出8：2攻勢，拉開至20：13，致港隊終以38：45落敗，跌入13至16名名次賽。世界排名14的港隊雖再以35：44負排名17的羅馬尼亞隊，但在最後一場名次賽派出鄭曉為、關渝澄及陳諾思下，以45：34取勝，以第15名完賽。

至於女花團體「世一」的意大利隊，在決賽以45：27大勝世界排名第2的美國隊，連續兩屆香港站奪冠；法國隊則於銅牌戰以42：39擊敗早前淘汰港隊的加拿大隊。

其餘賽事方面，「世一」張家朗上月初在日本高崎站摘下個人賽銅牌，今偕隊友蔡俊彥及崔浩然出戰男花世界盃巴黎站個人賽，可惜除後兩者分別在32強及64強止步外，「香港劍神」張家朗也在8強以10：15不敵意大利名將霍高尼，無緣頒獎台。至於佩劍突尼斯大獎賽，港女隊獨苗薛雅齊在個人賽64強以9：15負美國劍手出局；男將羅浩天及梁天晴則同在64強止步

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