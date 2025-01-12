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英足盃｜曼城8球狂數紅魔名宿旗下沙福特城　新星麥艾迪大三元　哥迪奧拿證基爾獲加求去 (21:30)

今季防線飽受傷兵影響，一度由去年10月底至12月底陷入各項賽事13戰僅得1勝劣績的英超豪門曼城，今晨在英格蘭足總盃第3圈大量起用年青球員下一洗頹風，主場8：0擊潰由多名曼聯「七小福」成員持股的英乙球隊沙福特城。「藍月」領隊哥迪奧拿賽後點名稱讚贏波功臣之一，個人獨取3球的占士麥艾迪「有大將之風」，惟同時也透露防線重臣基爾獲加即將離「城」。

曼城今仗上半場僅花8分鐘，已由翼鋒謝利美杜古窄角度射入先開紀錄，其後兩名小將梅巴馬及奧萊利各有進取，半場已手握3球優勢。換邊後曼城未有放軟手腳，基亞利殊及謝利美杜古操刀12碼俱中鵠，加上另一小將占士麥艾迪由62分鐘起，短短20分鐘內上演帽子戲法，最終助藍月取得近92年來英足盃的最大勝仗。賽後哥迪奧拿亦盡展風度，邀請客軍球員到訪主隊更衣室，並與多名曼城球星交流。賽後提及球隊表現時，哥帥則特別讚賞占士麥艾迪，「我為麥艾迪感到非常高興。要在一場賽事連中三元絕不容易，但他知道如何掌握正確的比賽節奏，入球就隨之而來」。

藍月新人麥艾迪、梅巴馬及奧萊利乘時冒起之際，多名功勳舊將去留亦同樣成為焦點。哥迪奧拿賽後就證實，已效力曼城長達8年的右後防兼隊長基爾獲加，日前正式向會方申請離隊，並將聽取海外其他球會報價。據報已有沙特聯球會接洽獲加經理人，並願意滿足獲加高達40萬鎊（約380萬港元）周薪要求。此外，意甲球會AC米蘭亦將考慮出價搶人。

除曼城輕鬆過關外，多支英超球隊亦在第3圈賽事順利擊敗低組別球隊晉級，當中車路士憑守將艾達拉比奧約及進攻中場祖奧菲歷斯各建兩功，主場5：0大破摩甘比。此外，諾定咸森林及白禮頓亦分別以2：0及4：0輕取英冠球隊盧頓及諾域治。

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