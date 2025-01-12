港超｜東方尾段入兩球作客挫港會　盧比度證吳宇曦80%轉會　將簽兩名守將 (20:45)

港會上周在主場2：0擊敗大埔，收穫兩連勝兼打破對手今季聯賽不敗身；東方相隔近1個月再有比賽，本月先後宣布主力高素巴耶夫及余在言離隊他投，加上中堅丹尼爾因傷提早收咧，今仗改由亞歷斯祖與隊長梁振邦鎮守中路。

省港盃決選成員的東方鋒將馬希偉，開賽3分鐘曾將皮球送入網，但視像裁判（VAR）審視指越位在先判入球無效，9分鐘後巴杜姆又被VAR指犯手球再食詐糊。左閘黃梓浩14分鐘傷出，由另一省港盃成員黃皓雋入替。上半場補時階段，射手巴科爾與出迎的港會門將費查相撞，引起雙方球員口角，前者其後單刀起腳中柱，半場互交白卷。

下半場66分鐘，東方以費利浦薩取代後備上陣的黃皓雋加強攻力，巴杜姆3分鐘後補中得手再被VAR指越位在先，令東方第3度食詐糊。戰至77分鐘，東方憑中場馬高斯禁區頂直入罰球打破僵局，加上馬希偉84分鐘突破越位扣過敵衛再下一城，終勝2：0，賽後9戰23分續居次席，打少兩場落後榜首大埔3分，本周六晚將在旺角大球場大戰傑志；港會11戰9分排第7名。

盛傳18歲大港腳吳宇曦將轉投中甲球會重慶銅梁龍，今仗亦未在名單，主教練盧比度承認有關轉會已完成80%，有待球會公布，並透露將至少簽入兩名後衛，以解兵源不足情况。獲選今仗最佳球員的馬希偉打破3個月入球荒，他說：「今季發揮不佳，希望之後可保持水準，包括省港盃兩回合都能爭取最好表現。」

同日另一場，北區憑3名外援肯迪、艾利安及古杜拉於上半場各建一功，主場3：1擊敗完場前由卡朗破蛋的九龍城。新主教練陳志康首仗領軍，即助北區經過11場聯賽打開勝利之門，賽後與打少一場的流浪同得6分，以較佳得失球微升一位至第8名。

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