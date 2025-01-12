明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

港超｜東方尾段入兩球作客挫港會　盧比度證吳宇曦80%轉會　將簽兩名守將 (20:45)

東方今午（12日）港超雖曾經歷3次「詐糊」，仍憑馬高斯及馬希偉尾段各建一功，作客2：0擊敗港會。兩隊完場前爆發衝突，令東方中場林衍廷與港會的唐道碧雙雙直紅被逐。對於近期連失多名主力，東方主帥盧比度透露將至少簽入兩名守將。

港會上周在主場2：0擊敗大埔，收穫兩連勝兼打破對手今季聯賽不敗身；東方相隔近1個月再有比賽，本月先後宣布主力高素巴耶夫及余在言離隊他投，加上中堅丹尼爾因傷提早收咧，今仗改由亞歷斯祖與隊長梁振邦鎮守中路。

省港盃決選成員的東方鋒將馬希偉，開賽3分鐘曾將皮球送入網，但視像裁判（VAR）審視指越位在先判入球無效，9分鐘後巴杜姆又被VAR指犯手球再食詐糊。左閘黃梓浩14分鐘傷出，由另一省港盃成員黃皓雋入替。上半場補時階段，射手巴科爾與出迎的港會門將費查相撞，引起雙方球員口角，前者其後單刀起腳中柱，半場互交白卷。

下半場66分鐘，東方以費利浦薩取代後備上陣的黃皓雋加強攻力，巴杜姆3分鐘後補中得手再被VAR指越位在先，令東方第3度食詐糊。戰至77分鐘，東方憑中場馬高斯禁區頂直入罰球打破僵局，加上馬希偉84分鐘突破越位扣過敵衛再下一城，終勝2：0，賽後9戰23分續居次席，打少兩場落後榜首大埔3分，本周六晚將在旺角大球場大戰傑志；港會11戰9分排第7名。

盛傳18歲大港腳吳宇曦將轉投中甲球會重慶銅梁龍，今仗亦未在名單，主教練盧比度承認有關轉會已完成80%，有待球會公布，並透露將至少簽入兩名後衛，以解兵源不足情况。獲選今仗最佳球員的馬希偉打破3個月入球荒，他說：「今季發揮不佳，希望之後可保持水準，包括省港盃兩回合都能爭取最好表現。」

同日另一場，北區憑3名外援肯迪、艾利安及古杜拉於上半場各建一功，主場3：1擊敗完場前由卡朗破蛋的九龍城。新主教練陳志康首仗領軍，即助北區經過11場聯賽打開勝利之門，賽後與打少一場的流浪同得6分，以較佳得失球微升一位至第8名。

其他報道：網球｜鄭欽文澳網首圈旗開得勝　錦織圭苦戰4小時反勝過關

相關字詞﹕體育 編輯推介 港超 東方 港會 盧比度 林衍廷 唐道碧 北區 九龍城

上 / 下一篇新聞