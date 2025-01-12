網球｜鄭欽文澳網首圈旗開得勝　錦織圭苦戰4小時反勝過關 (18:25)

世界排名第5的鄭欽文去年在澳網賽首度打入大滿貫女單決賽最終奪亞而回，今屆重返墨爾本公園以5號種子身分出戰，於首圈面對世界第111位的20歲羅馬尼亞小將安卡托杜妮，以直落兩盤7：6（7：3）、6：1取勝。而另一國手王欣瑜在首圈以直落兩盤3：6、6：7（5：7）不敵西班牙籍好手巴杜莎出局。

至於上屆女單盟主莎芭倫卡在首圈遇上31歲美籍名將史堤芬絲，最終僅花1小時11分鐘便以直落兩盤6：3、6：2取勝，次圈將鬥西班牙籍球手文妮露。

男單方面，月初剛於香港公開賽奪亞的335歲日本籍名將錦織圭，則在首圈苦戰逾4小時下以盤數3：2反勝巴西籍球手蒙泰路晉次圈。

澳網明日續演首圈，其中力爭衛冕的意籍男單「世一」史拿將鬥智利籍球手尼高拉斯謝利；力爭第11次問鼎此項大滿貫男單錦標的佐高域則會面對美籍球手巴沙華列迪；世界三哥的西班牙籍星將卡路士艾卡拉斯將遇哈薩克球手XXX。女單方面，世界排名第2的波蘭籍名將施維雅達將面對捷克籍好手施妮雅高娃，「世三」嘉奧芙則會與美國同胞基蓮爭入次圈。