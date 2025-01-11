劍擊｜英籍前世少冠軍回祖家　讚香港劍擊氣氛濃　對來港發展持開放態度 (21:37)

Amelie跟香港有淵源的最大線索，無疑是姓氏「Tsang」。她昨（10日）出戰個人賽資格賽期間，向本報記者證實其港人後代身分，父親為移英港人，母親則是德國人。Amelie笑言自己對中文一竅不通，透露自己有中文名卻毫無頭緒，要找來父親查問。曾父稱Amelie的中文名由家族所改，詢問親友後才確定「曾鶴麗」這名字。

過去曾來港探親的Amelie，這次相隔11年重遊舊地，參與世盃之餘亦跟各國劍手在體院訓練。對父親的家鄉或未太多了解，但她談及香港劍擊時，就指出知道劍擊在此地非常盛行，出產了張家朗和江旻憓兩名奧運冠軍，「相信他們是香港的大人物。我知劍擊在這裏是一項很受重視的運動項目，很高興看到有很多傳媒來採訪」。

Amelie兩年前在保加利亞舉行的世青賽，在少年組女子個人賽贏得金牌，成為英國隊首名贏得劍擊世界冠軍頭銜的女將，她當時在4強擊敗的對手，正是摘銅的港隊小將黃純一。Amelie這次世盃香港站之旅，終在首日資格賽淘汰賽次輪止步，與正賽只差一步，明日將伙隊友出戰團體賽。談到未來目標，她說目前會集中在青年組賽事為主，「希望能再次在大賽獲得獎牌，因此接下來的歐青賽及世青賽會是我的目標」。曾父則提到，考慮劍擊水平差異，未來考慮讓女兒爭取改為代表香港或德國隊效力，而Amelie亦對此持開放態度。