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英超｜莫耶斯相隔11年重掌愛華頓　簽約兩年半 (20:23)

愛華頓日前辭退領隊戴治後，今午（11日）宣布由莫耶斯回歸接掌帥印，亦是這名61歲蘇格蘭籍功勳教頭相隔逾11年重返「拖肥」。

愛華頓在英格蘭足總盃第3圈主場2：0挫英甲球隊彼德堡賽前突然辭退領隊戴治後，今午落實莫耶斯回歸。這名61歲教頭於2002至2013年曾執教拖肥超過500場比賽，其間有9季打入英超前10名，並在2005年參與歐聯外圍賽，以及2009年英足盃決賽。他2013年夏天離開愛華頓後執教過曼聯、皇家蘇斯達及新特蘭，去夏完季離開韋斯咸。

據報莫耶斯今次回歸簽約兩年半至2027年6月，球會聲明形容莫耶斯是英超最有經驗教練之一，「他是推動球隊在葛迪遜公園球場度過最後一季，迎接新球場的合適領導者，為愛華頓的新時代奠定基礎」。莫耶斯亦稱很高興回歸，「我在愛華頓度過美好而成功的11年，當有機會重新加入這間偉大球會時，我毫不猶豫做出這選擇，期待幫助重建球隊」。

至於韋斯咸新帥樸達領軍首擊，今晨在英足盃第3圈縱有中場盧卡斯柏基達早段先開紀錄，但在71至76分鐘連失兩球，作客以1：2反負阿士東維拉出局。樸達賽後確認早段已被換出的德國國腳中鋒富克洛傷勢比預期嚴重，或要缺陣一段時間。而利物浦今晚大幅輪換，仍由迪亞高祖達先開紀錄，加上近况備受批評、是役擔任隊長的右閘阿歷山大阿諾特遠射破網，還有18歲小將查頓丹斯建功，以及費達歷高基艾沙補時攻入加盟「紅軍」首球，主場4：0輕取英乙球隊阿克寧頓，晉身第4圈。

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