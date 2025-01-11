港超｜盧卡斯大勇奠勝助大埔保榜首　今季聯賽主場兩挫理文 (18:24)

大埔上場在2025年首仗作客爆冷0：2負港會，被破今季港超不敗身，今午重返主場面對有阿富汗國腳新兵施卡達利首次上陣兼正選的理文，「綠戰士」9分鐘已先開記錄，盧卡斯近門力壓李毅凱轉身抽入，攻入今季聯賽第9球。這名領先港超射手榜的34歲巴西籍中鋒，31分鐘擺脫顏樂楓熨射中柱彈出，大埔半場領先1：0。

今季大勇的盧卡斯換邊後初段熨射再次將皮球送入網窩，但視像裁判（VAR）覆核指他越位在先改判無效。落後的理文於79分鐘換入保連奴及新兵劉家喬加強攻力，但無功而還，補時最後一擊中堅杜度後上迎頂不中龍，大埔終維持小勝一球，並今季聯賽第2次在主場擊退理文。同一時間另一場，傑志上半場落後一球下，縱有馬查度55分鐘追平，但前鋒韋頓於補時主射12碼被門將伍瑋謙救出，作客香港仔運動場只能1：1逼和冠忠南區，今季兩鬥這區隊皆打和失分。

大埔賽後11戰26分續排榜首，領先次席東方6分但多踢3場。傑志與理文同樣9戰16分排3、4名。東方明午4時30分作客港會；北區有新帥陳志康將首次領軍，下午3時主場對九龍城。

大埔上仗負港會後重返勝軌，主教練李志堅表示今仗勝在全員集中，「你總不想失分在中下游球隊，不過聯賽踢3循環仍有10多場比賽，始終會失分，之後好好把握機會，這是職業球隊必經承受及要學識的方法，最緊要做好自己」。他又稱與球員互相信任，是盧卡斯保持勇態原因之一，又稱如有合適會續物色新外援加入。理文主帥賀蘭特對落敗感失望，認為香港多個球場都很難踢，如大埔運動場較其他球場窄，透露賽前操練已嘗試標記範圍予球員適應，但最終仍在這球場再敗。