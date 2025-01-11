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劍擊｜陳諾思女花世盃香港站32強止步　鄭曉為關渝澄64強憾負強敵　15歲美籍華裔劉婕琳稱后 (12:41)

女子花劍世界盃香港站今（11日）在亞洲國際博覽館舉行個人賽正賽。3名港隊代表陳諾思、鄭曉為及關渝澄分途出擊，陳諾思首戰挫德籍劍手過關，終在32強不敵上屆香港站亞軍的意大利代表坦姬蓮妮（Elena Tangherlini），無緣16強。鄭曉為與關渝澄則同吿64強止步。3人明日將聯同符妤名，為港隊出戰團體賽。

陳諾思、鄭曉為及關渝澄昨同從資格賽突圍，其中巴黎奧運代表陳諾思分組賽6戰全勝直接出線，今早64強面對世界排名第71位的德國劍手莫蘭迪（Carlotta Morandi），先以15：10過關；32強惡鬥排名第18位的意大利劍手坦姬蓮妮，曾陷落後1：9的劣勢，之後慢慢嘗試收窄差距，一度力追至10：14，但最終仍以10：15告負，無緣16強。

19歲的陳諾思賽後形容雖與對手排名相近，但仍感覺實力有明顯差距，「入局已比人差，對方會很謹慎、慢慢來，自己卻很心急、很想搶分」。她提到即使曾落後多達8分，但心態並沒放棄力追，「32強不想輸1：15，提醒自己不要太樣衰攞多幾分。追至10：14時，局外人可能會覺得戰局毫無懸念，但我不想因此泄氣，說不定有機會逆轉」。

至於鄭曉為和關渝澄64強則硬撼排名前20位劍手；排名第48位的前者碰上排名第6的波蘭隊劍手華絲卓基馬絲克（Julia Walczyk-Kilmaszyk），甫開賽連刺3分佔先，之後曾與對方拉鋸至6：6及9：9平手，惟最終以12：15惜敗。能與前列好手拉成均勢，鄭曉為稱即使落敗仍滿意，「預定的策略都做到，可惜中間有些細節未處理好，領先時心態急進了，後段的失分都是自己失誤」。

排名第105位的關渝澄日前觸傷膝蓋舊患，負傷面對排名第15位的法國籍好手拉查莉（Eva Lacheray），以9：15不敵對手。她賽後不禁落淚，慨嘆除了傷患纏身，自己發揮也不如理想，「入正賽並不容易，感覺得到機會，自己卻未能發揮想做的事」。

賽事冠軍由年僅15歲的美國隊華裔劍手劉婕琳奪得。排名第93位的她32強爆冷以15：13挫「世一」隊友李爾姬菲（Lee Kiefer）晉級，決賽再以15：12氣走排名第34位的意籍劍手仙妮嘉莉亞（Martina Sinigalia），首在成年級別的世盃分站稱后。她稱一年內從世少冠軍到青年世盃冠軍，再度現在躍升成年世盃冠軍，感覺不可思議，「我還很年輕，一心只想全力以赴，對成績沒有太大期望，因此這冠軍是意料之外」。

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