羽毛球｜伍家朗大馬賽8強止步　石宇奇安杜臣闖4強　安洗瑩王祉怡女單分途晉級 (22:08)

30歲的伍家朗在這個新年首擊賽事表現不俗，連過兩關後遇上23歲的8號種子奈良岡功大。兩人過去兩次交手各贏1次，此役鬥來亦半斤八両。伍曾追至落後對方13：14，後更超前17：16，卻又終以18：21告負。二人次局亦續比拼得難分難解，但伍追至13：15落後再呈後勁不繼，終再負15：21，至此港將悉數出局。奈良岡功大的4強對手是次號種子丹麥籍的安杜臣。至於兩國手石宇奇及7號種子李詩灃，則同以局數2：1分別淘汰中華台北隊的周天成，以及16強賽挫港將李卓耀的戚又仁。

女單安洗瑩對美籍的張蓓雯首局僅花16分鐘便以21：11拔頭籌，後者其後稱傷退賽令該韓籍星將輕鬆躋身4強，將與泰國籍的拉特查諾爭入決賽。同告過關的尚有擊敗新加坡籍球手楊佳敏的次號種子國家隊的王祉怡，但隊友3號種子韓悅以1：2受挫另一泰籍選手崔基旺。

其他報道：省港盃｜港足決選23將備戰 劉智樂余煒廉等6名23歲以上球員在列

其他報道：保齡球｜胡兆康IBF世界盃負國手杜建超 8強出局無緣獎牌 遺憾未能把握反超機會

其他報道：劍擊｜女花世盃香港站開戰 陳諾思鄭曉為關渝澄主場闖正賽