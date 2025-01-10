保齡球｜胡兆康IBF世界盃負國手杜建超　8強出局無緣獎牌　遺憾未能把握反超機會 (18:20)

昨日在個人賽A1組分組賽戰至附加賽驚險以小組第3名晉級的胡兆康，今早先在32強迎戰D2組同樣小組第3的泰國球手雲他素克（Supakrit Wantasuk）。淘汰賽相較於採用一局制的分組賽，改為三局兩勝制。胡兆康在首局憑轟出6次全中（Strike），以235：210先贏一局，之後次局再以219：213勝出，直落兩局晉級。曾於2015年世界盃男子個人賽奪冠的胡兆康，及後16強面對阿聯酋好手艾修華迪（Hussain Al Suwaidi），首局完成頭4格後一度以75：77落後，但他把握對手在第5格僅打中8支並補中1支的機會，連續兩次全中（Double）反超，終以194：185先拔頭籌，然後在次局以214：209再下一城躋身8強。

及至8強，胡兆康迎戰曾於2010年廣州亞運摘銅、且前兩輪未失一局的國手老將杜建超。胡兆康在頭3格一度以60：46領先，但杜建超其後錄得6次全中（Strike），當中包括連續4次全中（Four-bagger），以224：190先贏一局。主場作戰的胡兆康在現場球迷打氣下，以184：171扳平。惟胡兆康在決勝局甫開始即手感欠佳，反觀杜建超錄得連續3次全中（Turkey）將比分拉開。胡兆康終以152：190落敗，以局數1：2受挫．無緣獎牌。

對於本屆個人賽的表現，胡兆康賽後大致感滿意，但在8強賽時有些緊張：「對手在中段給予自己機會，可惜用力過度，保齡球的反應變得較差，需要不斷調整及換球，最後未能把握機會反超。」他又形容今次經驗是「好玩」，並補充道：「心跳會跳得很快，觀察時也會有點朦朧的感覺，但在這種高漲情緒下，產生可以擊敗對方的想法，這正是自己所追求的感覺。」

胡兆康明早將與隊友黃鈞源、謝晉軒及麥紹岐，聯同後備馬嘉言出戰隊際4人賽。他表示隊員之間的打法各有不同，已經研究策略如何執行，「體力消耗是挑戰，但更大的挑戰在於精神集中和心理質素。」

其他報道：西超盃｜皇馬3蛋贈馬略卡 連續3屆決戰巴塞 莫迪歷染病毒或續避戰

其他報道：劍擊｜女花世盃香港站開戰 陳諾思鄭曉為關渝澄主場闖正賽