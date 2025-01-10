劍擊｜女花世盃香港站開戰　陳諾思鄭曉為關渝澄主場闖正賽 (17:20)

女花世盃香港站共有191名劍手參賽，當中包括港隊成員陳諾思、鄭曉為、符妤名及關渝澄等31名香港劍手。世界排名最高的16名參賽劍手直入正賽，其餘則從資格賽打起。世界排名第24名的陳諾思在分組賽6戰全勝下，在總成績並列首位，直接晉級正賽，64強對德國隊的莫蘭迪（Carlotta Morandi）。

在美國就讀西北大學的陳諾思聖誕回港後，獲學校批准延遲回校上課，笑言因此在毋須調整時差下出戰。儘管以全勝姿態出線，她仍稱發揮未算理想，「進入狀態是比較緊張，第一場成個人硬晒，後尾打多幾場就好啲」。她戰畢此站後將返美繼續學業，下月或代表校隊出戰，並坦言要兼顧下難以四處參賽，只求排名不暴跌，「當然會想去比賽，但要學校批准；不想疏於比賽導致排名大跌，之後再追上來就很困難，希望盡量打到就打」。

其餘港將方面，鄭曉為在資格賽淘汰賽分別以15：11及15：3連挫加拿大和德國劍手，今季繼突尼斯及釜山站後再晉正賽，64強鬥世界排名第6的波蘭隊劍手華絲卓基馬絲克（Julia Walczyk-Kilmaszyk）。鄭曉為賽後坦言今屆女花世盃香港站配套有改進空間，未感受到主場之利，「去年世盃開放觀眾入場，這次未見有特別安排。這次有30人出戰，但沒有隨隊物理治療師；以往出外參賽，主隊都會安排熱身區，這次早上要求後才獲得一個小空間」。另一港將關渝澄則資格賽淘汰賽首圈先以15：8淘汰日本劍手，次圈末段即使不慎傷及膝蓋，仍以15：5擊敗烏克蘭代表，64強面對世界排名第15位的拉查莉（Eva Lacheray）。至於符妤名、龍卓盈及黃諾頤同在資格賽次圈止步，與正賽只差一步。