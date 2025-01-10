省港盃｜港足決選23將備戰　劉智樂余煒廉等6名23歲以上球員在列 (19:41)

港足下周三晚上7時半將作客廣州越秀山體育場戰首回合，本月22日晚上8時回師香港大球場迎戰廣東隊。是次領軍的港足青年軍主教練戴雅諾（Darren Arnott），在決選名單揀選17名U23球員，包括已為大港腳上陣過的後衛周子謙、中場趙聡悟，以及鋒將馬希偉和黃皓雋。至於去年10月取得特區護照的22歲冠忠南區翼鋒李小恆則首入決選，有望首次披上港足戰衣上陣。而在分別在英國及美國升學的後衛曾以行和曾樂圖，同獲得徵召。

這次決選名單共有6名23歲以上球員，包括連續兩屆出戰的前鋒劉智樂、艾華，以及後衛亞歷斯祖、余煒廉、中場胡晉銘及射手史提芬彭利拿。港足下周二早上在將軍澳足球訓練中心（FTC）操練一課後，同日將前赴廣州備戰。

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