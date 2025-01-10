明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

省港盃｜港足決選23將備戰　劉智樂余煒廉等6名23歲以上球員在列 (19:41)

第43屆省港盃本月15及22日上演。中國香港足球代表隊今午（10日）公布下周三首回合作客廣東隊23人決選名單，當中以U23球員為主要班底，另包括劉智樂、余煒廉等6名23歲以上球員。

港足下周三晚上7時半將作客廣州越秀山體育場戰首回合，本月22日晚上8時回師香港大球場迎戰廣東隊。是次領軍的港足青年軍主教練戴雅諾（Darren Arnott），在決選名單揀選17名U23球員，包括已為大港腳上陣過的後衛周子謙、中場趙聡悟，以及鋒將馬希偉和黃皓雋。至於去年10月取得特區護照的22歲冠忠南區翼鋒李小恆則首入決選，有望首次披上港足戰衣上陣。而在分別在英國及美國升學的後衛曾以行和曾樂圖，同獲得徵召。

這次決選名單共有6名23歲以上球員，包括連續兩屆出戰的前鋒劉智樂、艾華，以及後衛亞歷斯祖、余煒廉、中場胡晉銘及射手史提芬彭利拿。港足下周二早上在將軍澳足球訓練中心（FTC）操練一課後，同日將前赴廣州備戰。

其他報道：保齡球｜胡兆康IBF世界盃負國手杜建超　8強出局無緣獎牌　遺憾未能把握反超機會\

其他報道：西超盃｜皇馬3蛋贈馬略卡　連續3屆決戰巴塞　莫迪歷染病毒或續避戰

其他報道：劍擊｜女花世盃香港站開戰　陳諾思鄭曉為關渝澄主場闖正賽

相關字詞﹕體育 省港盃 港足 劉智樂 余煒廉 劉智樂 艾華 亞歷斯祖 胡晉銘 史提芬彭利拿 戴雅諾 越秀山體育場 廣州 香港大球場 港足青年軍 首回合 將軍澳足球訓練中心 編輯推介

上 / 下一篇新聞