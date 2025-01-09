英超︱韋斯咸辭退盧柏迪古　樸達賦閒21個月後接掌帥印：打造讓球迷自豪的球隊 (18:27)

韋斯咸昨晚落實辭退去夏才接掌的盧柏迪古，成為今季英超第5名被炒主帥。聲明表示這名58歲西班牙籍教頭上半季帶隊與球會期望不一致，最終決定合作僅半年便分道揚鑣。盧柏迪古領軍20場英超僅6勝5和9負排第14位，近兩仗分別主場0：5及作客1：4大敗予利物浦及曼城。

不足一天，韋斯咸隨即宣布委任樸達成為新領隊，並帶同一名助教及兩名教練團成員加入。這名49歲英籍教頭於2022／23年球季執教車路士僅7個月，便因戰績不佳被辭退。如今相隔逾一年半復出再執教鞭，首仗領軍將對阿士東維拉，巧合地是他當年被「藍戰士」解僱前最後一場對手。韋斯咸聲明中表示，樸達是備受推崇的教練，球會決定選擇他來帶領球隊向前。樸達表示，一直在等待合適的機會，「我等待着一份合適工作，以及適合我的球會，並享受這段休息時間。我和會方有相同價值觀，韋斯咸是間歷史悠久的倫敦大球會，有眾多球迷支持，我看到球隊在2023年贏得歐洲協會聯賽冠軍，引證可以在球場內外繼續取得成功，我會接受這個挑戰，打造讓人自豪的球隊，令球迷享受足球」。