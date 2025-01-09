籃球｜CBA小將行李箱運女友入宿舍「準備作業」涉違隊規　廣州龍獅罰無限期禁賽 (19:51)

據內地媒體報道，主打後衛的張興亮在周日CBA常規賽對陣青島國信制藥的前一晚，將藝術生女友帶進宿舍，並通宵幫助她準備作業。其女友隨後透過微博發文並展示照片。該場比賽中，廣州龍獅以90：103不敵對手，遭遇11連敗，而張興亮後備上陣25分53秒，僅得5分、兩個籃板及1次助攻。值得注意的是，網傳其女友在社交媒體上發布照片的時間顯示為12月12日，顯示相關事件或早已發生。

直至昨日，廣州龍獅於官方社交網發聲明表示：「近期球員張興亮因個人事務處理不當，引發球迷朋友們的廣泛關注。經球會管理層與教練組了解與商討決定，基於球員張興亮違反球會一隊相關管理條例的客觀事實，即日起，張興亮將暫停參加球會一隊比賽。」此外，球會補充稱：「張興亮誠懇地意識到自己作為年輕球員需要對自己提出更高的要求，對相關事件產生的負面影響感到抱歉，同時也將以實際行動進行全方位提高。我們這支年輕的隊伍將引以為戒，更自律更努力，不辜負球迷和這座城市的期待。」

廣州龍獅青訓出身的張興亮，今季代表球會出賽共26次，場均上陣22.3分鐘，場均能取得6.4分、1.8個籃板及2.1次助攻。

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