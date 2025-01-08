英聯盃︱阿仙奴4強首戰吞紐卡素兩蛋　14年主場交手首負兼破金身　阿迪達質疑用非英超足球比賽 (18:54)

阿仙奴及紐卡素賽前各賽事分別12場不敗和六連勝，惟「兵工廠」始終佔主場之利及自2010年11月後主場迎戰「喜鵲」不敗而被看高一線。29分鐘，再度串演右翼的阿仙奴鋒將加比爾馬天尼利接應直線長驅直入後勁射中柱彈出。大難不死喜鵲於37分鐘先拔頭籌，當時門將杜巴夫卡後場大腳開出罰球，中堅保治文頭跣後交禁區內的中場積及梅菲，後者即時撥橫予鋒將阿歷山大伊沙克第一時間射門中楣底彈入，這亦是他效力喜鵲3季以來的第50個入球；這名25歲瑞典國腳及後在51分鐘，於右路射門被阿仙奴門將大衛拉耶撲出，隊友中場安東尼哥頓補中以2：0領前。

阿仙奴其後調入加比爾捷西斯加強攻力，但因感染病毒缺席兩場英超的前鋒夏維斯，在58分鐘無人看管下跳頂時判斷錯誤，結果變成肩膀攻門出界，加上馬天尼利之後在68分鐘射門亦高出下，球隊終在主場以兩球敗陣，次回合將於2月6日凌晨上演。英聯盃最近一次4強首回合落敗後，次回合能反勝晉級決賽的球隊已是30年前淘汰燦美爾的阿士東維拉。

這仗賽後出現兩個爭論點，其一是VAR走漏了伊沙克建功前曾從後推開看管他的敵軍中場馬田奧迪加特，他回應道：「我不會說我逃過了懲罰。我認為這是比賽的一部分。」阿仙奴主帥阿迪達則質疑此役並非使用英超慣用的NIKE足球，而是改用PUMA足球，「它與英超用的足球非常不同。它較『飄』，己隊的射門時常高出。它的飛行方式和接觸草面也不同，很棘手。你必須適應它」。他又稱讚麾下此仗各方面都勝過喜鵲，但也指出「比賽就是關乎入球，而且紐卡素的禁區內防守確做得非常好」。

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