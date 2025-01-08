亞冬運︱港隊74將參戰6項目歷屆之冠　冰壺老臣甄浩天盼賽事讓市民多認識 (21:15)

亞冬運自2017年日本札幌後因疫情而相隔8年再辦，並將於下月7日起一連8日在哈爾濱舉行，這也是第3次由中國城市主辦，共有6個體育大項、11個分項賽事。港協暨奧委會今舉行授旗儀式，文化體育及旅遊局局長羅淑佩將區旗授予代表團成員，港隊將派出超過100人的代表團出征，當中74名運動員出戰6個分項，包括冰壺、冰球、花樣滑冰、短道速滑、速滑及高山滑雪，參賽人數是歷來之冠，年齡最小的是年僅15歲冰球女將方皓怡，更首次派出港將參加國際綜合運動會的冰壺賽事。

首戰亞冬運的甄浩天透露已參與冰壺9年，「目標是想晉級至4強，明白奪標熱門有國家隊、日本隊和韓國隊，雖然他們均是全職運動員，訓練量有分野，但我們想在其他中游和下游分子爭取更多勝仗」。生活上仍有工作兼顧的甄浩天雖坦言香港還未有專業訓練場地，但他表明「真是好熱愛冰壺」，去年11月的泛洲冰壺錦標賽B組別亦曾與張卓華、鍾卓熙、鄭政楠及馬致立組成的男子隊取得季軍，盼透過亞冬運讓市民知悉港隊擁有具有國際競爭力的運動員。

至於高山滑雪的翁厚全，3年前在北京冬奧在大迴轉及迴轉項目均未能完賽，但他表示之後已專注於訓練，希望亞冬運能完成比賽提升自信，準備明年在意大利米蘭上演的冬奧。對於現時不再是隊中最年輕的選手，20歲的翁厚全稱其心態已變得成熟，「今次包括自己有4男4女出戰高山滑雪，部分隊友是16、17歲，因此我能成為大哥支持其他人」。

另將與「師姐」蘇怡同出賽花樣滑冰的21歲小將周曉柔，希望在短節目上能做一套沒出過失誤的動作，並說：「想與自己其中一個偶像的日本隊選手坂本花織切磋。」而女子冰球隊長李雅婷認為隊中出現更多年輕球員能帶來激情及能量。

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