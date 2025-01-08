羽毛球︱伍家朗新一年響頭炮　大馬賽首圈反勝闖16強　港隊兩女雙首圈止步 (17:56)

現時世界排名第17名的伍家朗，去夏失落巴黎奧運資格後，於去年10月澳門公開賽奪冠，打破一年半錦標荒。他今日在吉隆坡出戰2025年首場賽事，面對去年中國公開賽男單冠軍翁泓陽，開局在領先4：1下一直被緊逼分數，結果連輸5分以16：21先失一局。第2局伍家朗續陷苦戰，一度落後4：10，惟他及時回勇力追至9：10，並在16：19劣勢下打出一段5：0攻勢，險勝21：19追平局數。愈戰愈勇的伍家朗在決勝局搶回主導權，控制大局下贏21：11，最終激戰1小時16分鐘局數反勝2：1，16強將鬥爆冷擊敗印尼隊星將祖拿坦基士堤的22歲法國籍球手小波波夫；而另一港將李卓耀昨日淘汰兩屆奧運金牌得主安賽龍後，將與中華台北隊球手戚又仁爭入8強。

港隊兩對女雙組合均首圈止步，列為7號種子的「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖以12：21、9：21負韓國隊的金慧貞／孔熙容；范嘉茵／尤漫瑩直落兩局14：21不敵4號種子國家隊組合李怡婧／羅徐敏。港將盧善恩在昨晚女單首圈以11：21、6：21不敵泰國隊「一姐」拉特查諾，無緣16強。