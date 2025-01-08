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網球︱黃澤林不敵應屆新生代年終賽冠軍方辛卡　澳網外圍賽次圈止步 (17:25)

香港首席男子網球手黃澤林（Coleman）今（8日）於墨爾本續戰澳洲網球公開賽外圍賽，於次圈惡鬥應屆ATP新生代年終賽男單冠軍的18歲巴西籍新星祖奧方辛卡（Joao Fonseca），終以直落兩盤飲恨，無緣第3圈。

黃澤林昨於澳網外圍賽首圈以盤數2：1淘汰哈薩克籍球手樸高（Dmitry Popko），晉級次圈後今面對剛於上月ATP新生代年終賽封王、世界排名第113位的18歲新星方辛卡。首盤Coleman第一發球成功率僅得五成下，3個發球局均被破發，終直落0：6先輸。次盤這名世界排名第172位的港將續陷苦戰，在首局戰至刁時保住今仗首個發球局後，於第3及9局再兩被破發，再輸一盤3：6，以盤數0：2不敵方辛卡，後者晉級後將與23歲阿根廷籍球手泰蘭迪爭入正賽首圈。

澳網正賽圈將於下周日展開，10屆男單盟主的37歲塞爾維亞籍名將佐高域，早前聘請於去夏掛拍的英籍名將梅利為教練團成員，二人近日抵達墨爾本備戰。對於今屆目標，佐高域認為自己仍有心有力，「感覺告訴我仍可在這一年保持頂尖水平，我已準備好作戰，不論比賽打多久，對手有多年輕」。

阿德萊德國際網球賽方面，頭號種子的美籍名將彭古拉於女單16強以直落兩盤6：4、6：1淘汰希臘籍好手莎嘉里，將與同胞古爾嘉爭入4強。

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