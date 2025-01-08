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港超︱陳志康出山擔任北區主教練　理文與前德甲兵夏馬特提早解約 (15:42)

港超榜尾球隊北區今午（8日）宣布，即日起委任陳志康出任主教練，亦是這位港足名宿相隔9年再度執教，並今日主持首課操練，原主教練鮑家耀則卸任及轉任為技術總監。

人稱「Cow Sir」的陳志康球員年代曾效力多支本地球會，擁亞洲足協A級教練牌照的他在退役後曾任南華助教，2012年起任太陽飛馬領隊，及後多次兼任主教練，並榮獲2013/14年球季香港足球明星選舉最佳教練。北區同時表示，球會肯定鮑家耀的付出，感謝過去的貢獻。

北區現於港超10戰3分暫列榜尾，在聯賽仍未打開勝利之門，各項賽事近9場不勝。陳志康承認球隊目前戰績不太理想，無疑有一定壓力，「無論在榜首競逐冠軍還是在榜尾，都會有一定壓力，反而現在很清晰，是要幫助球隊提升排名」。

Cow Sir今日主持首課操練，他感覺球隊絕對有上升空間，「初步感覺球隊中前場有不錯創造能力，可能近期成績不太理想導致信心不足，影響球員發揮，防守上亦有不同情况需要加強。我知道球隊一直給予年輕球員上陣機會，我認同此方針，亦必須要繼續，但同時都要提升成績」。他認為應把握地區球隊優勢，營造一支有獨特風格並富感染力的球隊，「只要球隊上下目標一致，我相信有質素的球員絕對不會甘心處於現在的位置」。北區日前簽入24歲哥倫比亞籍中場艾利安及31歲巴西籍中堅丹尼路，2人已完成註冊，最快可在下周日下午3時港超主場對九龍城候命。

另邊廂，上季港超冠軍理文宣布，與今夏新加盟的夏馬特達成共識提早解約。這名34歲瑞典籍中場曾效德甲賀芬咸，但今季上陣15次僅入1球及交出2次助攻，最終效力僅5個多月便離隊。

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