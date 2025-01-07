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東超｜香港東方主場擊敗水原音速彈　A組兩連勝保出線希望 (22:50)

香港東方今晚（7日）在灣仔修頓場館上演東亞超級籃球聯賽（EASL）A組主場謝幕戰，迎戰上季韓國職籃（KBL）亞軍球隊水原KT音速彈。東方在這場非勝不可的戰役中，憑中鋒麥洛連取得14分、10個籃板，以及美籍外援鋒將奇勒攻入全場最高的17分，以69：61力挫對手，主場締造兩連勝下延續出線希望。

東方此前在東超分別主客兩負日本球隊廣島蜻蜓，以及主場挫菲律賓的生力啤酒人，戰績1勝2負。東方面對2勝2負的水原音速彈，爭取小組前二出線再無落敗空間；眾將甫開賽將士用命，儘管得分主力奇勒早段陷兩犯煩惱，首節仍憑麥洛連發威拉開雙位數優勢。

東方次節尾段再打出一波8：0攻勢，並壓制對手兩名內線外援哈蒙斯及羅美路得分未達雙位數。奇勒和麥洛連分別取得13及10分，當中前者更錄得5射5中的投籃命中率。東方最多領先16分下，半場以36：23領先音速彈。

音速彈下半場表現回勇，第3節首4分鐘以一段9：2攻勢收窄分差至單位數。東方雖然其後傾力捍衛優勢，但第4節再被對手4分鐘內再打出15：0攻勢，終在尚餘1分24秒時以60：61首度落後。不過，東方隨即憑白蘭基利的三分球及楊和的「Long Two」及時止血，終有驚無險以69：61取勝。

東方近期兼顧本地甲一聯賽、東超及菲律賓PBA委員盃三戰線，主教練巴拿莫域透露球隊周日戰畢委員盃後從馬尼拉返港，並無足夠時間休息及備戰，「但我們表現出色，特別在防守端，打出近期最佳的水平。雖然下半場我們投籃水準和有些失誤，但在關鍵時刻找出方法保住勝局」。

東方戰畢最後一場主場後，東超分組賽餘下兩仗分別在下周三作客生力啤酒人，以及下月5日作客中華台北的桃園璞園領航猿。對於球隊出線機會，巴拿莫域表明球隊會全力以赴，並提到球隊對生力啤酒人往績佳，力爭對賽三連勝，「我們在東超及PBA委員盃擊敗對方兩次，雖要連續擊敗同一球隊3次絕非易事，但也不是不可能，我們要先在菲律賓拼下勝利，續命到下月在台灣的壓軸戰」。東方戰畢今仗後不足24小時便需回師甲一賽場，明晚8時40分在修頓對陣建龍飛馬。

 

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