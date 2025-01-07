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中超｜廣州隊宣告散班　昔日冠名恆大曾8奪中超兩稱霸亞冠 (20:05)

中國足協昨日（6日）公布新一季職業聯賽名單，有3間球會未獲「准入資格」，包括曾8次中超封王及兩屆亞冠盃盟主廣州隊（前稱廣州恆大），這支昔日班霸最終因嚴重債務步入散班收場。

中國足協宣布新季中國職業聯賽有49隊，上季中超第13名的滄州雄獅、中甲季軍廣州隊及中乙第8名的湖南湘濤均未在列，3隊同日先後宣布散班。

作為中國昔日「金元足球」代表，廣州隊被房地產商恆大集團收購後，天價引入荷西保連奴、孔卡等南美當打球星以及艾克森、高拉特及阿蘭等巴西歸化兵，加上由納比及史高拉利等名帥執教，於2011至19年內八度稱霸中超，並在2013及15年兩度贏得亞冠盃。然而隨着恆大陷入嚴重財赤，廣州隊2022年以全華班出戰由中超降班，過去兩季均在中甲；前班主許家印等高層均涉嫌違法犯罪而被拘留。

廣州隊在公告表示，為爭取新季續戰，球會通過多種方式努力前行，「然而背負着沉重的歷史債務，所籌得資金不足以清償，最終未能獲得准入，對此充滿遺憾」，對此向廣大球迷表達最誠摯歉意，「我們將不改初衷，全力做好各項善後工作，支持中國足球和廣東、廣州足球發展」。

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