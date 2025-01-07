港足︱足總爭取6月亞盃外起用啟德主場館　冀成新主場打造球迷文化　省港盃主場門票買一送一 (17:32)

足總今午在何文田總部舉行記者會，除了公布第43屆省港盃詳情，主席霍啟山亦回顧香港足球過去一年成績，以及緊接在6月10日港足首場亞洲盃外圍賽主場對印度隊，爭取在啟德體育園主場館舉行，「啟德體育園最近都在做不同測試，我們正跟體育園商討合作模式，足球界都想爭取更多港隊比賽在啟德舉行，但同時不會排除港隊賽事在香港大球場舉辦，如有需要，同一日可以兩個球場都使用，對香港絕對是好事」。他舉例，上月在港主辦東亞盃外圍賽，當中多日都是舉行兩場比賽，需多方面協調，「香港足球和體育界一直樽頸都在場地方面，有大型場地有助香港舉辦三角賽等錦標賽，提高主辦大型國際賽事的競爭力」。

足總總幹事張炎有稱，申請6月在啟德主場館比賽「進度樂觀」，「我們真的好想打造啟德主場館是港隊未來的主場。我認為在啟德舉辦港隊賽事是好順利成章，但安排上仍需要跟不同持分者溝通」。近年港足平均入場人數介乎數千至逾一萬人，被問到有否信心坐滿5萬人，張炎有稱「即使未能坐滿，希望利用這新球場，製造香港獨有球迷文化，讓球迷參與球賽時氣氛更好」。他補充，如租用主場館其一更衣室港隊專用等，「當有機會做到都會爭取」。而本地聯賽方面，霍啟山稱啟德同時有個可容納約1萬人的青年運動場，是否使用需尊重港超球會意願。

此外，霍啟山會後提及今年將會有更多比賽，透露收到不少第3方公司有意安排外隊訪港比賽。張炎有僅透露對方屬「歐洲聯賽頂級隊伍」，「仍在商討，要看賽期及場地能否安排」。

至於省港盃將於本月15及22日舉行，首回合港足於下周三晚上7時30分，作客廣州越秀山體育場對廣東隊，次回合於本月22日晚上8時在香港大球場舉行，次回合主場門票正價160元，兼買一送一冀吸引新球迷，特惠票40元，於Ticketflap平台發售，開售時間稍後公布，港台電視32台會直播兩回合賽事。而兩回合賽前下午都會另地舉行元老賽；至於第6屆女子省港盃以單場形式，於下周二下午3時於廣州天河體育中心副場上演。

張炎有確認，今次港足以青年球員為骨幹出戰省港盃，將由港足青年軍主教練戴雅諾（Darren Arnott）領軍。上屆於去年初舉行，港足首回合贏2：0，次回合輸1：3，兩回合計打和3：3，最終互射12碼負2：4，無緣三連冠。