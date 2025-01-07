羽毛球｜李卓耀新季首擊大馬賽淘汰安賽龍闖男單次圈　鄧俊文首伙吳芷柔混雙首圈止步 (19:45)

鄧俊文與謝影雪結束8年合作後，今季起改與吳芷柔搭檔出戰混雙賽事，二人以非種子身分在馬來西亞公開賽首度出擊，於首圈面對台將楊博軒／胡綾芳。「鄧吳配」在首局初段落後2：7下，一度在中段力追並反超前14：12，但其後對手很快收復失地，並於末段打出一段4：0攻勢，最終港隊組合以18：21先輸一局。次局雙方得分梅花間竹下，鄧吳配戰至刁時贏24：22扳平局數。決勝局二人曾領先12：7，但隨後連失6分被反超，最終再輸一局17：21，局數1：2不敵「楊胡配」出局。

至於港隊男將李卓耀今惡鬥養傷近逾一個月後復出的丹麥籍前「世一」安賽龍，最終直落兩局21：17、21：13取勝，自2019年香港公開賽8強後，歷來交手8次第2度擊敗對方。

其餘賽果方面，韓國籍「世一」安洗瑩在女單首圈輕鬆直落兩局淘汰丹麥籍球手拉基絲杜化臣，16強將遇越南籍的阮垂玲；而18歲日本隊新星宮崎友花則意外以局數1：2反負另一丹麥球手比莉治菲特，首圈下馬。至於男單「世一」的國家隊星將石宇奇以2：1力克日本隊好手西本拳太，將與隊友陸光祖爭入8強。

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