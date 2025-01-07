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意超盃｜AC米蘭絕殺反勝國米封王　干斯卡奧上任兩戰即捧盃 (17:05)

AC米蘭今晨（7日）在沙特阿拉伯中立場舉行的意大利超級盃，憑後衛迪奧靴南迪斯傳射居功，加上前鋒譚美阿巴謙於完場補時3分鐘攻入絕殺球，以3：2反克國際米蘭，令新帥干斯卡奧上任兩戰全勝即捧盃之餘，更粉碎對方四連霸美夢，兼且隊史第8次封王。

AC米蘭今屆在意甲表現不濟僅暫列第8位下，早前解僱主帥方辛卡，找來50歲葡萄牙名宿干斯卡奧接掌帥印。這名球員生涯曾效力國際米蘭的教頭，今晨在意超盃領軍倒戈舊會，雖於上半場補時被對手前鋒拿達路馬天尼斯先開紀錄後，再於換邊後僅兩分鐘，被國米另一前鋒泰尼米再下一城，落後兩球。

不過積極反撲的米蘭在52分鐘先由後衛迪奧靴南迪斯射入罰球，而這名法國國腳再於80分鐘左路傳中予翼鋒基斯甸普列錫射入扳平，加上後備上陣的前鋒譚美阿巴謙於補時3分鐘接應前線拍檔拉菲爾利亞奧的右路傳送射入空門，最終助「紅黑軍團」以3：2反勝衛冕的國際米蘭，相隔8年再於意超盃封王，亦是隊史第8次奪標，看齊國米並列史上第2多，僅次於祖雲達斯的9次。

賽後干斯卡奧招積地說：「在落後時我臨場做了一些改變且奏效，這就是為何球隊會選擇我吧！」而他又認為兩軍是役均表現出色，勝負分野只在把握入球機會能力，並稱讚麾下在大家相處時間不多下已有很好的執行力，「這絕對不容易，這座錦標絕對要歸功於球員們的努力，當然我們還有很多工作要做，包括在聯賽及歐聯爭取更好成績」。至於國米主帥施蒙尼恩沙基則大方恭賀死敵獲勝，並表明不滿麾下在領先時有所鬆懈，「己隊為此付出了代價，但未來18天內將有6場比賽等着我們，必須盡快重拾正軌」。

戰畢此戰後，米蘭將在下周日凌晨於聯賽迎戰護級分子卡利亞里，力爭在干斯卡奧領軍後各賽事三連捷；國米則在下周日晚上的聯賽作客另一護級球隊威尼斯。

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