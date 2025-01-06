保齡球｜港首辦保齡球世界盃　胡兆康領銜港隊啟德迎敵爭佳績　謝晉軒料新制取勝關鍵在心態 (22:30)

保齡球世界盃將於明日至下周二進行，賽事包括個人賽及4人隊際賽。大會今於啟德體育園內的Top Bowl保齡球場館舉行開幕典禮，共有26個國家及地區的代表隊伍依次進場，主場的港隊則由胡兆康、黃鈞源、謝晉軒和麥紹岐壓軸登場，胡兆康更作為代表在儀式上為所有運動員宣誓參賽，典禮還安排舞獅表演，共同為今屆賽事揭開序幕。

40歲港隊「老大哥」胡兆康與「師弟」謝晉軒明早將出戰個人賽的分組賽，爭取32強出線席位，前者將在Pool 1 A組硬碰12名球手，他盼在緊張氣氛下發揮水準，「希望今晚睡得好，打好十二分精神準備每一局」；被分配到Pool 2 C組的謝晉軒坦言雖小組表面上較弱，但仍未必能容易晉級，「我覺得始終僅打一局有太多變數，加上一打一的賽制是挺刺激，彼此之間能夠互相給予壓力，取決於當時誰的心態較強，只要關鍵時刻發揮不錯，就自然會贏。」。另身處Pool 1 D組的麥紹岐表明其小組是「死亡之組」，「對手包括有勁旅美國和馬來西亞隊，加上新加坡隊都是非常強的隊伍，短期目標當然是力爭獲得小組前4名晉級」。而黃鈞源則將在Pool 2 B組出戰，稱明日也會入場觀看球道的變化，了解其他球手的戰術。

對於港隊今屆賽事的期望，中國香港保齡球總會主席劉掌珠表示：「有時主場一次過取得很多獎項，但有時主場就一個獎項都沒有，真是取決於他們的心態。」她又補充因保齡球仍需保持成為「A級」精英運動項目的資格，港將們若在新年度計分中取得好成績，11月底上演的世界賽需奪獎牌的壓力會變相較小。

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