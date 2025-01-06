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法冠盃｜PSG絕殺摩納哥第13次封王　安歷基信新年捧盃影響正面 (19:50)

奧士文尼迪比利今晨（6日）射入絕殺，助巴黎聖日耳門（PSG）在卡塔爾首都多哈舉行的法國冠軍盃以1：0險勝摩納哥，連續3屆封王，並將奪標紀錄改寫為13次，賽後主教練安歷基為2025年首擊即捧盃感雀躍，認為已為球隊帶來正面影響。

法甲經過短暫的歇冬期後，已於上周五重燃戰火，但榜首PSG今晨需與落後10分的「三哥」摩納哥爭奪法冠盃，結果前者交出26射8次中框無果後，憑法國隊翼鋒奧士文尼迪比利在90分鐘一箭定江山，以1球小勝摩納哥，除連續3屆奪標外，近12屆亦第11次登頂，並將冠軍紀錄改寫為13次，比排第2位的里昂多出5次。

PSG的西班牙籍名帥安歷基說：「這是一場苦戰，摩納哥擁有一些非常高質的球員，但這仗唯一的入球證明己隊全場不斷奮戰、進攻、奔跑和防守。贏得冠軍總是令人高興的，而且這新年首戰幾乎是高朋滿座。這賽果已帶來正面影響，它必須延續下去。」PSG現於歐聯6戰得7分位列第25，有機會無緣躋身16強，反而摩納哥暫以10分排第16。

同日法甲次席球隊馬賽有前鋒格連活特交出助攻下，協助球隊在聯賽主場以5：1大勝勒哈弗爾，賽後16戰得33分，仍以7分落後PSG。

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