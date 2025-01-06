英超｜馬古尼錯失絕殺曼聯作客和利物浦　艾摩廉讚麾下專注有戰意　史諾為阿諾特護航 (18:28)

曼聯賽前在英超及英格蘭聯賽盃四連敗，出征今季各賽事27仗僅1負的利物浦被看淡，更有預測相信「紅魔」此仗會重複前季在晏菲路球場吞7蛋的賽果，惟紅魔右翼阿密特迪亞路、右翼衛馬沙拉奧及中場明奈先於20分鐘連環攻門未竟全功，已為「紅軍」敲響警鐘。下半場接戰至52分鐘，紅軍右閘阿歷山大阿諾特走甩敵衛利辛度馬天尼斯，後者接應紅魔隊長中場般奴費南迪斯直線妙傳後射門中楣底彈入先開紀錄，但紅軍鋒將加普7分鐘後妙射掛網扳平。

67分鐘，紅魔守將馬菲斯迪歷特禁區犯手球被判12碼，穆罕默德沙拿操刀取得個人歷來對紅魔的第16個入球，也令他在英超累計入175球，總入球追平阿仙奴名宿亨利並列第7，卻在80分鐘被迪亞路破網淋下一盤冷水，而後者則繼名宿朗尼及尹佩斯後，成為隊史第3人同季可作客攻破曼城及紅軍大門的紅魔球員。

90分鐘，後備入替阿諾特的干拿巴特利右路「推右走左」擺脫般奴，卻在窄位疑「獨食」不橫傳予沙拿選擇勁射被敵軍門將奧拿拿拍出。大難不死的紅魔至補時階段有黃金入球機會，守將哈利馬古尼敵軍禁區內無人看管下，接應前鋒舒亞舒克斯「單刀橫傳」第一時間射門高出，終令兩軍各二成和，亦代表紅魔無法繼2016年後作客晏菲路凱旋，賽後20戰得23分升上第13位；紅軍則19戰得46分，領前多賽1場的次席阿仙奴6分。

馬古尼未能絕殺一腳令紅魔名宿加利尼維利稱「難以置信」；另一名宿堅尼賽後則稱無人賽前估計紅魔此役能入兩球，甚至差點兒全取3分。般奴說：「我很失望，若你作客利物浦有這仗的水準，為何不能在其他比賽展示出來？」主帥魯賓艾摩廉認同道：「此役的關鍵在於對比賽的專注力。若每次都保持那份戰意，便可有脫胎換骨的表現。」

紅軍領隊史諾卻堅稱球隊痛失兩分，並為表現欠佳、傳言獲皇家馬德里招攬的阿諾特護航道：「他現處於困難時刻。他這仗需力抗敵軍達洛治及般奴輪流進攻。我們的對手曼聯就是具質素和總是不易應付的球隊。」惟堅尼指以阿諾特這仗的表現沒可能加盟皇馬，而是應轉會英乙球隊燦美爾。

此外，兩度落後的富咸藉前鋒魯爾占美尼斯在69分鐘和末段射入12碼，主場以2：2逼和葉士域治，賽後同是20戰分別得30和16分排第9及尾三。

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