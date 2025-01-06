足球｜越南力克泰國稱霸東南亞錦標賽　阮春山膺MVP兼神射手　印尼解僱主帥申台龍 (17:05)

越南隊此戰開賽8分鐘即由鋒將范俊海先開紀錄，擴大領先優勢，惟戰况未因此變得輕鬆；28分鐘先被主隊中場賓戴維斯遠射扳平，31分鐘更有今屆轟入7球的巴西裔射手阮春山落地不慎受創，右腳腓骨和脛骨骨折即時送院。

痛失大將的「金星勇士」，64分鐘再被泰國隊旅日翼鋒素柏初攻破大門；惟「戰象」防中維拉特龐潘74分鐘領兩黃一紅被逐，成為賽事轉捩點。越南隊把握人數優勢，終在82分鐘憑對手的烏龍球，以及中場阮海龍補時再下一城，作客苦戰3：2反勝；總比數贏5：3，繼2008及2018年後再度封王。阮春山雖未能與隊友高舉獎盃，但賽後獲頒賽事最有價值球員（MVP）及神射手，並於社交網豪言會「堅強地回來」。

至於在今屆東南亞錦標賽分組賽出局的印尼隊，宣布解僱在位近5年的韓國籍主帥申台龍，稱「需要一名能夠更好地溝通及實施球員認同的戰術之領導者」，並透露已覓得新帥人選。而著名轉會記者羅曼奴披露，新帥為荷蘭名宿古華特，將在下周日履新。