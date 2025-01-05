啟德體育園︱大專欖球賽移師啟德主場館首做測試賽　城大港將麥季聰：感覺確似英超球場 (21:32)

今次測試賽有11間大專院校參賽，亦是中國香港欖球總會準備測試3月底首次移師啟德主場館舉行的香港國際七人欖球賽。最終浸大在男子組決賽以10：7反勝城大封王；城大在女子組決賽以12：5擊敗香港教育大學，成功蟬聯封后。

城大港將麥季聰在第2年及最後一次參加大專賽屈居亞軍，他賽後稱感覺主場館「幾靚、幾大」，草地質素亦不錯，確像英超球場，「如果坐滿應該比香港大球場感覺更震撼，設施無得頂，更衣室更大又乾淨，真的像英超球場，一人有一個位置掛袋放衫」。他承認隊友會因在大型球場比賽而感緊張，惟認為這次體驗對大專球員體驗是好事。

有別過往大專欖球賽於京士柏運動場舉行，今次移師啟德主場館作測試，在決賽為城大女子隊達陣的隊長張凱妮表示，當知道有機會在如此大型球場比賽，既緊張興奮亦感難以置信，「之前未試過在香港大球場打，只在京士柏打過，所以我賽前緊張到想嘔。來到這裏氣氛是好唔同，像是國際賽舞台，好開心最後贏了比賽，是好好體驗」。