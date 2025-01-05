網球｜阿歷山祖梅拿港網賽反勝錦織圭封王　稱贏在「保持冷靜專注每分」 (21:37)

前美國網球公開賽亞軍的錦織圭，昨在男單4強受惠於國家隊新星商竣程因病中途退賽而自動躋身決賽。是役他也有一個好開始，首盤兩度打破阿歷山祖梅拿的發球局，以6：2先拔頭籌。惟錦織圭在次盤出現17次無壓力犯錯，較對手多出13次，以1：6落敗遭對手拉入決勝盤分勝負。錦織圭雖在全場吶喊助威下曾以局數3：2領先最後一盤，但阿歷山祖梅拿連取4局並兩次破發，最終以6：3反勝，經過103分鐘激戰後，以盤數2：1首奪ATP巡迴賽錦標。

對於今屆每輪比賽均先失一盤下打足3盤才能晉級，最終奪標的阿歷山祖梅拿縱然感到疲憊，但認為關鍵在於「努力保持冷靜，專注於每一分」。他又回應13歲時被診斷患上克隆氏症（Crohn's Disease）卻無阻其生涯發展，並透露過去醫生曾建議停止參與網球運動，「我選擇繼續治療，每兩周服藥一次，這個病已成為我生活的一部分」。對於如何慶祝這次冠軍，阿歷山祖梅拿表示會先與團隊共進豐盛晚餐，並於明日飛往奧克蘭，準備後日舉行的ASB經典賽男單首圈。

失落冠軍頭銜的錦織圭坦言，對第2盤和決勝盤的表現感到失望，他說：「昨晚緊張得睡不着覺，也感到疲倦，加上對手打得愈來愈好，包括正手及發球表現有所提升，但我變得過於保守，沒有保持足夠的侵略性。」對於今場發揮會否影響下周日起展開的澳洲網球公開賽，他表明：「這是五盤三勝的比賽，將是不同的身體對抗。我在香港打了5場比賽，感覺仍然很好，沒有問題困擾着我。」另問及整個星期有大量球迷入場打氣，甚至在頒獎禮上也有人以日文向自己表達「我愛你」，曾以世界排名第4成為亞洲男單首席球手的錦織圭向他們說：「這周我過得很開心，今天我得到了很多支持，所以我真的很享受。」

至於只於2016年至2017年合作1年雙打賽的俄籍球手羅比夫和卡查諾夫，今攜手出戰男雙決賽，雖落後一盤下曾以6：4扳平，但最終仍以盤數1：2不敵來自荷蘭及英國的組合阿倫斯／盧克莊遜，屈居亞軍。後者更連續奪得3個賽事的雙打冠軍；而羅比夫則在連續兩屆港網賽中取得一冠一亞的成績。

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