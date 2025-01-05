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港珠澳半馬｜非洲跑手稱王封后　莊司暘羅映潮膺本地最快　川內優輝列第7 (17:28)

第2屆中銀港珠澳大橋（香港段）半馬拉松今早（5日）完賽，近7000名跑手參賽。埃塞俄比亞籍的托路沙與肯尼亞的拿禾烏娜分別奪得男、女子組全場總冠軍；莊司暘與羅映潮則成為香港最先衝線的男、女跑手。

港珠澳半馬分挑戰組和非挑戰組，路程約21.1公里，起點位於港珠澳大橋香港口岸，往珠海方向跑10.5公里折返。今年賽事獲「M」品牌認可及升格為世界田徑聯會金級道路賽，吸引共10名白金級及金級跑手來港參賽，包括2018年波士頓馬拉松冠軍川內優輝及去年柏林馬拉松冠軍托路沙。與此同時，亞博館內亦舉行兒童田徑運動會，讓6至9歲小跑手體驗。

近7000名跑手參與半馬，最終98%參賽者能完成賽事。最早出發的挑戰組於上午7時15分起步，由文體旅局長羅淑佩及中國香港田徑總會主席關祺等主持起跑儀式。男子半馬最終由托路沙憑後勁以1小時1分27秒率先衝線 ，肯尼亞跑手莫先以1小時1分30秒得亞軍。日本長跑名將、首次參賽的「最強市民跑者」川內優輝，則跑出1小時7分52秒位列第7名。他賽後讚揚港珠澳大橋的壯闊風景，並感受到香港跑手的熱情，非常享受今次參賽體驗；而女子組前3名均為肯尼亞籍跑手，拿禾烏娜以1小時7分56秒，力壓同鄉贊蘭格稱后。而男、女子冠軍成績均打破場地紀錄。田總表示，截至上午11時，有19名跑手報稱受傷或不適，其中3人需入院。

至於香港最快男、女跑手為莊司暘與羅映潮，時間分別為1小時9分44秒及1小時16分45秒；而女子組第2、3名港將為司徒兆殷和屈旨盈。連續兩年參賽的莊司暘說，賽道較有難度，回程時要逆風跑，惟對自己整體表現感到滿意，並期待下月初在渣打香港馬拉松爭取佳績。他又認為今年賽事整體配套比去年有所改善，提及流動廁所基本上不用排隊，橋上接駁位亦鋪上防滑軟墊，有助跑手發揮；上月在日本寫下半馬個人最佳成績（PB）的羅映潮就形容，賽道大致平穩，其中隧道的1公里路段因較多斜路，最具挑戰性。莊司暘及羅映潮又稱，緊接會爭取資格代表港隊資格出戰年底的粵港澳全運會。

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