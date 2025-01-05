港超｜北區領先3球下遭流浪逼和4：4　主席稱除冠名贊助無關負面消息 (19:36)

北區上周二發公告，表示冠名贊助商季初至今未能履行贊助承諾，決定由「均業北區」復用「北區」參與後續港超及U22聯賽，申請已獲足總批准將於本月16日生效，同時主客場球衣都會刪去「均業建築」標誌，並終止會長張玉其職務，餘下經費將由主席朱浩賢承擔，以確保球會會務及球隊正常運作。

賽事方面，北區憑古杜拉梅開二度及肯迪建功，在34分鐘已領先3：0，其後肯迪再入一球，上半場以4：1領先劉智樂頂入的流浪。下半場63分鐘，基拿美雙方球員爭執中推撞對手經視像裁判（VAR）審視改判紅牌，北區踢少一人下，隨即被流浪連入3球，包括劉智樂再下一城，以及尾段法蘭度建功，以及後衛葉卓文犯天條由雷仙奴射入12碼，終戲劇性被流浪逼和4：4。

朱浩賢賽後強調球隊運作一切正常，「總之有我喺度乜都正常。他們上季有給贊助費，今季就無，金額涉及7位數，可能因為市道等各種原因，我們都理解贊助商的難處。大家是和平分手，合則來不合則去，人之常情」。他強調此事與球隊上季被傳打假波的負面消息無關，「這些都是謠言」，又稱緊接會再有新球員加盟，以及未來會覓新贊助商。主帥鮑家耀則批評被逐的基拿美今季再次未能控制情緒，將球員今場努力化為烏有，考慮向會方懲罰對方。

另邊廂，榜首大埔上半場失兩球下，作客意外地 0：2不敵港會，被打破今季聯賽不敗身，「綠戰士」賽後10戰23分，領先次席東方3分但多踢兩場。

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