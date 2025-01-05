港超｜北區領先3球下遭流浪逼和4：4　主席稱除冠名贊助無關負面消息 (19:36)

港超新一年今午（5日）重開，其中上周宣布與冠名贊助商分道揚鑣的北區，在主場領先3球下，最終踢少一人被標準流浪逼和4：4。北區主席朱浩賢賽後強調此事與球隊上季被傳打假波的負面消息無關。
北區上周二發公告，表示冠名贊助商季初至今未能履行贊助承諾，決定由「均業北區」復用「北區」參與後續港超及U22聯賽，申請已獲足總批准將於本月16日生效，同時主客場球衣都會刪去「均業建築」標誌，並終止會長張玉其職務，餘下經費將由主席朱浩賢承擔，以確保球會會務及球隊正常運作。
賽事方面，北區憑古杜拉梅開二度及肯迪建功，在34分鐘已領先3：0，其後肯迪再入一球，上半場以4：1領先劉智樂頂入的流浪。下半場63分鐘，基拿美雙方球員爭執中推撞對手經視像裁判（VAR）審視改判紅牌，北區踢少一人下，隨即被流浪連入3球，包括劉智樂再下一城，以及尾段法蘭度建功，以及後衛葉卓文犯天條由雷仙奴射入12碼，終戲劇性被流浪逼和4：4。
朱浩賢賽後強調球隊運作一切正常，「總之有我喺度乜都正常。他們上季有給贊助費，今季就無，金額涉及7位數，可能因為市道等各種原因，我們都理解贊助商的難處。大家是和平分手，合則來不合則去，人之常情」。他強調此事與球隊上季被傳打假波的負面消息無關，「這些都是謠言」，又稱緊接會再有新球員加盟，以及未來會覓新贊助商。主帥鮑家耀則批評被逐的基拿美今季再次未能控制情緒，將球員今場努力化為烏有，考慮向會方懲罰對方。
另邊廂，榜首大埔上半場失兩球下，作客意外地 0：2不敵港會，被打破今季聯賽不敗身，「綠戰士」賽後10戰23分，領先次席東方3分但多踢兩場。
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