英超｜阿仙奴遭白禮頓逼和　新星尼華尼利掛彩再鬧右翼荒　車路士「快車」4戰不勝 (18:56)

阿仙奴挾着英超「快車」三連勝的勇態出征白禮頓，並在16分鐘藉尼華尼利右路接應中場米基爾馬連奴直線傳球後，長驅直入取得今季第2球。他其後在34分鐘開角球直接攻門中近柱彈出，否則「兵工廠」上半場已可領前兩球。惟他下半場因傷退下火線，由加比爾馬天尼利入替。

61分鐘，白禮頓前鋒祖奧柏度於阿仙奴禁區內頂球後，頭部被欲以頭槌解圍的敵衛威廉沙列巴撞個正着後倒地被判12碼，祖奧柏度親自操刀一針見血扳平1：1，而若非其後備上陣的隊友日本國腳左翼三笘薰在77分鐘來遲一步近門錯失機，「兵工廠」或已各賽事連續12仗不敗斷纜。領隊阿迪達賽後說：「尼華尼利因肌肉受傷必須換走，我想球隊已失去了他。這真是壞消息。」尼華尼利近兩場英超取代長唞的布卡約沙卡擔任右翼，表現可圈可點。阿迪達又質疑威廉沙列巴與祖奧柏度爭球時亦有觸及皮球，故不應被判極刑。

車路士在倫敦打吡戰碰水晶宮憑翼鋒查頓辛祖於14分鐘助攻中場高爾彭馬拔頭籌，但被敵鋒桑馬迪達在82分鐘破門追和1：1完場，未能連續7季在英超作客交手勝出下，聯賽「快車」4仗亦只錄得2和2負，主帥馬利斯卡賽後敦促此役交出13射6中的麾下必須好好把握入球機會，否則便有失分可能。

衛冕機會渺茫的曼城對韋斯咸藉敵衛初段擺烏龍領前，加上翼鋒沙雲奴分別在42和55分鐘助攻箭頭艾寧夏蘭特，以及中場奇雲迪布尼於58分鐘助攻翼鋒菲爾科頓，終令「藍月」以4：1大勝在71分鐘破蛋的「槌仔幫」，繼去年10月尾後再度取得兩連勝，賽後20戰得34分續排第6，分別落後名列第4和5的車路士及紐卡素兩分和1分，主帥哥迪奧拿說：「我為賽果非常高興，但不能說以往的曼城已回歸。」

此外，李斯特城作客以1：2不敵阿士東維拉錄得英超五連敗，賽後續以14分排尾二，榜尾修咸頓則在主場以0：5慘負賓福特後續得6分，尾五的愛華頓作客負般尼茅夫0：1，有機會被周二凌晨主場迎戰排第3的諾定咸森林的尾四球隊狼隊趕過。

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