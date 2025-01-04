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網球｜商竣程港網賽因病中途退賽　錦織圭隔6年再闖ATP巡迴賽決賽 (20:40)

19歲國家隊新星商竣程今（4日）在維園舉行的ATP 250級「中銀香港網球公開賽」男單4強硬碰35歲日本籍名將錦織圭，惟仍帶病上陣的商竣程在首盤落後3：4時突宣布退賽，令錦織圭自動晉級，明日決賽對手將是法國籍星將阿歷山祖梅拿。商竣程賽後坦認雖沒有力氣移動甚至感到暈眩，但感激香港球迷的支持令他能夠堅持7局。

深受球迷歡迎的商竣程與錦織圭賽前交鋒各贏一次，而上次對決由前者在去年9月成都公開賽男單首圈直落兩盤取勝兼最終成功主場封王，亦是他首座ATP巡迴賽錦標。商竣程昨在男單8強承受身體不適下以盤數2：1反勝匈牙利籍球手馬洛辛，今惡鬥同樣以盤數2：1淘汰英籍球手諾利的錦織圭，惟商竣程是役首盤落後3：4時，突向裁判表示退賽，比賽僅經過21分鐘便結束，錦織圭因而自動晉級，亦是他自從2019年布里斯班公開賽掄元後再闖ATP巡迴賽決賽。

昨已透露整天身體持續不適甚至發燒的商竣程，賽後坦認這是職業生涯首度作出因病退賽的決定，「曾嘗試到底在場上可以打多長時間，但感覺我的球拍很重，根本沒有力氣移動及發球，甚至看球時都感到暈眩，所以我覺得能夠打到7局是因為香港球迷的支持，我不想讓大家失望」。他又稱生病是球員必須習慣的事，「今年賽程非常緊密，幾乎每周都有比賽，比賽愈來愈多，身體抵抗力將會降低，希望未來能知悉如何保持全年健康」。

今屆以外卡參賽便能闖入決賽的錦織圭，表明過去兩、三年是困難時期，現時是機會向大家重新展示能力，並形容自己能殺敗任何球手，「早前連續參與7、8場比賽，從中顯示我的狀態很好，身體又變得強壯」。他又指出決賽對手阿歷山祖梅拿雖身型不小，但印象中對方走位能力不錯、速度快，是一名全能球員。

另邊廂，昨日反勝同鄉兼4號種子費爾斯的27歲法籍球手阿歷山祖梅拿，縱以4：6先輸一盤予西班牙籍的謝美梅拿，但他其後在次盤以「搶七」7：6（細分7：5）扳平，決勝盤再以6：4收下比賽，明將在決賽與錦織圭爭冠。梅拿賽後坦言自己並非是連續打出發球直接得分（Ace球）的球員，他將為決賽每一分拼盡全力。

至於早前均在男單次圈止步的俄籍名將羅比夫和卡查諾夫，以非種子身分在男雙4強合力以直落兩盤7：6、6：3擊敗頭號種子的法籍組合杜比亞／列保亞，明午決賽對手將是來自荷蘭及英國的阿倫斯／盧克莊遜。

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