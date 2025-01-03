網球｜商竣程反勝闖港網賽4強　帶病上陣全因「堅持」　撼錦織圭爭入決賽 (22:45)

商竣程昨直落兩盤淘汰7號種子柏度馬天尼斯過關，在香港公開賽兩戰一盤未失。惟他今仗早段慢熱，第4及第6局分別錄得3次及4次無壓力犯錯，被次圈淘汰頭號種子羅比夫、排名第58的馬洛辛破發，首盤以局數1：6大敗。他稍作調整過後，在次盤第4局終首度破發，以6：3扳平盤數。商竣程決勝盤再於第5局拿下關鍵破發，及後再守住兩個破發分，終再贏局數6：4，在為時1小時44分鐘的賽事以盤數2：1反勝。

在苦戰中反敗為勝，商竣程賽後透露此仗確實難熬，全因整天身體持續不適甚至發燒，首盤雖打出他形容「醜陋」的表現，但為了不辜負各界期望如常上陣，「凌晨1時還在發燒，早上起牀感覺還不太好。不過想到不少球迷為我而來，我認為最少要嘗試出賽，否則對我、團隊和球迷都不公平」。商竣程受訪期間多次提及「堅持」使其砥礪前行，這次應對身體狀况也不例外，「如果不繼續嘗試堅持或者努力的話，之前的努力都可能徒勞吧」。

商竣程4強將遇上35歲日籍老將錦織圭，即將重返世界前百位的後者繼次圈險勝3號種子卡查諾夫後，今面對英國首席球手諾利再激戰3盤，以6：3、3：6、6：2、盤數2：1力克對手，自2021年8月華盛頓公開賽以來首次晉身ATP巡迴賽4強。

錦織圭賽後稱希望能更進一步昂首決賽，「真的隔了一段時間再闖4強，這次在香港擊敗的對手都很難纏，很滿意自己的表現」。談到下仗對手商竣程，錦織圭稱早在對方13、14歲時初次對練，「他現在打法更富力量，發球進步了，沒有特別弱點。雖然他比我年輕16歲，但沒有任何壓力，只希望打場好波」。

淘汰賽下線方面，意籍次號種子梅薩迪首盤雖以6：2輕勝，但此後陷入苦戰，終以6：7（4：7）及5：7反負西班牙籍球手謝美梅拿。謝美梅拿明天的4強對手，將是以盤數2：1（3：6、6：3、6：1）反勝同鄉兼4號種子費爾斯的法籍球手阿歷山祖梅拿。連同日前下馬的兩名俄將羅比夫和卡查諾夫等，香港公開賽單打前8名種子球手已全數出局。

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