明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

英超｜英格蘭新帥杜曹元旦履新　明入場看熱刺主場對紐卡素　觀察蘇蘭基安東尼哥頓等4將表現 (21:20)

英格蘭隊的德國籍新帥杜曹已於今年元旦履新，將於明晚（4日）英超頭場現場觀看熱刺主場迎戰紐卡素，其間會觀察兩軍的4名英籍球員，分別是主隊中場占士麥迪臣、前鋒蘇蘭基、客軍翼鋒安東尼哥頓及左閘利維斯賀爾的表現。

杜曹去年10月獲英足總委任為英格蘭隊新帥，但至今年元旦才正式上班，首要目標是帶領「三獅」出線2026年世界盃決賽周，然後是爭取繼1966年後再度揚威世盃。他明晚首個重要工作是入場觀看熱刺對紐卡素比賽，接着也會看其他一些英超賽事，下周則視察英軍的訓練場，並計畫與之前球隊的看守主帥卡斯利會晤。

杜曹首次督師日期是3月21日，英軍當日在世盃外圍賽主場對阿爾巴尼亞隊，3天後續於溫布萊球場迎戰拉脫維亞隊。51歲的他過去曾先後領軍的著名球隊有多蒙特、巴黎聖日耳門、車路士和拜仁慕尼黑。

另外，熱刺過去7場英超1勝2和4負，現以19戰得24排第11位，而這仗傷停球員也多達8人；紐卡素在過去4場聯賽全勝及共向對手派13蛋，現以32分名列第5，但此役有中堅法比安舒哈停賽，右閘捷比亞也上陣成疑。

其他報道：游泳｜世界泳聯公布2024年獎項　全紅嬋膺最佳跳水女運動員

其他報道：意超盃｜國米挫阿特蘭大先闖決賽　杜費斯兩金球奠勝

其他報道：游泳｜世界泳聯公布2024年獎項　全紅嬋膺最佳跳水女運動員

相關字詞﹕體育 英超 英格蘭隊 熱刺 紐卡素 杜曹 占士麥迪臣 蘇蘭基 安東尼哥頓 利維斯賀爾 世界盃 法比安舒哈 捷比亞 編輯推介

上 / 下一篇新聞