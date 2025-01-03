英超｜英格蘭新帥杜曹元旦履新　明入場看熱刺主場對紐卡素　觀察蘇蘭基安東尼哥頓等4將表現 (21:20)

杜曹去年10月獲英足總委任為英格蘭隊新帥，但至今年元旦才正式上班，首要目標是帶領「三獅」出線2026年世界盃決賽周，然後是爭取繼1966年後再度揚威世盃。他明晚首個重要工作是入場觀看熱刺對紐卡素比賽，接着也會看其他一些英超賽事，下周則視察英軍的訓練場，並計畫與之前球隊的看守主帥卡斯利會晤。

杜曹首次督師日期是3月21日，英軍當日在世盃外圍賽主場對阿爾巴尼亞隊，3天後續於溫布萊球場迎戰拉脫維亞隊。51歲的他過去曾先後領軍的著名球隊有多蒙特、巴黎聖日耳門、車路士和拜仁慕尼黑。

另外，熱刺過去7場英超1勝2和4負，現以19戰得24排第11位，而這仗傷停球員也多達8人；紐卡素在過去4場聯賽全勝及共向對手派13蛋，現以32分名列第5，但此役有中堅法比安舒哈停賽，右閘捷比亞也上陣成疑。

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