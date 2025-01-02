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英超｜拉舒福特澄清被指離曼聯屬謠言　「紅魔」若降班Adidas每年贊助減半至約4.36億 (19:42)

季中換帥後頹勢未止的曼聯，陣中翼鋒拉舒福特的去留問題，已成球隊動盪期內的燙手山芋。至於風波主角拉舒福特今晨（2日）透過社交網站澄清「完全沒有更換經理人想法」，並指近期圍繞他的「不實消息」毫無根據。

27歲的拉舒福特早前因不獲曼聯新帥艾摩廉重用而透露「準備接受新挑戰」，被英傳媒解讀為即將離隊他投，更傳出他打算撤換其經理人兼兄長，加快落實轉會進程。惟拉舒福特其後在社交媒體IG出文稱，「過去幾周謠言滿天飛，但事情愈見無稽……我從沒有更換經理人的打算。」

除了疑無心戀戰的拉舒福特外，魯賓艾摩廉上任後曼聯戰績江河日下，以至他日前拋出一句「有可能護級」，亦為紅魔未來前景蒙上陰影。據報「紅魔」一眾球星合約內並不設「降班減薪條款」，但球會主要贊助商Adidas 則在合同上列明，「如曼聯未能在英超作賽，Adidas 可將贊助費減半至4,500萬鎊（約4.36億港元）一年，或者提前一季通知終止合約」。意味若紅魔季尾降班，其贊助收入將銳減，同時仍須支付陣中球星高薪，對球會財政勢將構成沉重打擊。

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