網球｜羅比夫港網賽負馬洛辛衛冕失敗　商竣程偕梅薩迪晉8強 (22:39)

賽前雙方僅有1次交手，羅比夫在去年7月克羅地亞烏馬格公開賽8強以盤數2：1反勝晉級。首圈輪空的羅比夫縱是役首盤一度落後局數1：5下連追4局扳平，但戰至「搶七」仍以5：7先輸一盤。羅比夫次盤狀態回勇及1次打破對方發球局以6：3扳平。及至決勝盤，羅比夫雖獲大量在場球迷支持打氣，但當被對方破發兼落後局數2：5後，更一度扔水樽發泄情緒，終仍以3：6敗陣爆冷出局。羅比夫仍會與同胞卡查諾夫預計在後日出戰雙打賽4強；馬洛辛則明日在8強面對19歲國家隊新星商竣程，力爭4強席位。

27歲的羅比夫賽後坦承對手值得獲得獲勝，「上屆首場比賽我打得非常差，但我贏了。可是，今天發揮比去年打得更好卻輸了，有時你無法控制這些場面」。他又說：「現時能夠做到最簡單的事就是相信自己，若沒有堅持到底，我根本沒有機會。我將有1個半星期為本月12日起舉行的澳洲公開賽作準備，如果我能在澳洲公開賽贏得比賽，沒有人會再記起這次失利。」對於能擊敗排名前10的種子球手，25歲馬洛辛坦言取勝的關鍵戰術是在進攻方面，「我認為比賽是一半一半機會，也許我有點幸運，這是他今季首場單打比賽」。

至於世界排名第50的商竣程，過去兩次對陣西班牙籍球手柏度馬天尼斯皆敗北，惟是役首盤1次破發下，以6：3先取一盤。及至次盤，商竣程更三度破發，輕鬆以6：1拿下比賽。商竣程賽後自認甫開始時感到猶豫不決，但其後打得更自信，「策略上是打出自己的球速及主動進攻，讓對手沒有時間反應，滿分為10分，我會給予自己9分」。

其餘賽事方面，次號種子、世界排名第17的意籍好手梅薩迪在單打次圈，直落兩盤6：4、6：3擊敗加拿大籍球手加比爾迪亞路，明午將與另一西班牙籍星將謝美梅拿爭入4強，後者在次圈同樣以直落兩盤6：3、7：5殺退葡萄牙籍球手紐奴保捷斯。此外，日籍名將錦織圭明晚將在8強惡鬥英籍星將諾利；法國新星費爾斯將對同鄉阿歷山祖梅拿。

有關報道：網球｜黃澤林與球迷打匹克球感有趣 感激偶像張德培讚賞 與錦織圭練習獲益良多

其他報道：省港盃｜港足遣U23班底出戰 8超齡球員爭決選3席 安永佳或遇新鵬城隊友

其他報道：英超｜阿仙奴克服病毒危機反勝升次席 捷西斯各賽事4仗入6球 阿迪達讚非常重要

其他報道：英超｜拉舒福特澄清被指離曼聯屬謠言 「紅魔」若降班Adidas每年贊助減半至約4.36億