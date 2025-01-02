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英超｜阿仙奴克服病毒危機反勝升次席　捷西斯各賽事4仗入6球　阿迪達讚非常重要 (18:46)

阿仙奴在2025年元旦上演的英超獨腳戲，在克服賽前爆發的病毒危機下，在倫敦打吡作客以3：1反勝賓福特及連贏3場，賽後19戰得39分，以兩分反壓諾定咸森林升上次席，落後少踢1場的榜首利物浦6分。「兵工廠」鋒將加比爾捷西斯此役又入1球，各賽事近4次掛帥獨取6球，賽後獲主帥阿迪達稱讚「非常重要」。

阿迪達這仗賽後證實幾名阿仙奴球員賽前受病毒感染，其中「中招」的中場馬田奧迪加特勉強正選上陣，但已抵埗賓福特的前鋒夏維斯最後被迫折返，而在布卡約沙卡因傷長唞下，阿迪達賽前以小將尼華尼利擔任右翼，使他以17歲286日之齡，成為名宿法比加斯及禾確特後，隊史在英超第3年輕擔正的球員，而加比爾馬天尼利則踢回擅長的左翼位置。

賓福特前鋒麥比奧莫於13分鐘便藉反擊打開紀錄，但這支傷兵至少多達10人的主隊，其後在禁區3次輸後防無法解圍，被阿仙奴的加比爾捷西斯先在29分鐘以一記插水式頭槌補中扳平，隊友中場米基爾馬連奴及加比爾馬天尼利其後又於50和53分鐘射入，終以1：3反負，近4場英超僅取得1分，賽後19戰得24排第12，「兵工廠」則將各賽事連續不敗改寫為12場。

阿迪達賽後坦承此役贏得辛苦，事關賓福特賽前英超主場9戰只曾負諾定咸森林，「當早段先失後，己隊更加難踢，就像要攀越前面一座大山般，但我們保持耐性，繼續堅持和進攻，並把握了禁區的入球機會」，他又特別稱讚連同英格蘭聯賽盃在內，近4次正選攻入6球的加比爾捷西斯之勇銳對球隊非常重要。事實上，該名今季只曾在聯賽掛帥5次的27歲巴西籍球星，自2017年初登陸英超後，近9季聯賽有62仗斬獲入球，助阿仙奴和前東家曼城取得57勝5和。阿仙奴下場聯賽將在下周日凌晨作客排第10的白禮頓。

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