網球｜黃澤林與球迷打匹克球感有趣　感激偶像張德培讚賞　與錦織圭練習獲益良多 (15:42)

前日在港網賽男單首圈以直落兩盤不敵國家隊球手商竣程、無緣次圈的黃澤林，今受邀出席網球同樂區的匹克球活動，與一眾球迷互動交流。曾數次與朋友打匹克球的Coleman認為這是一項非常有趣的運動，「任何人都可以玩，場地亦比網球場較小，更讓人輕鬆參與」。

於1989年以最年輕贏得大滿貫男單冠軍的52歲國際網球名人堂球手張德培，早前受訪時曾形容港將黃澤林是一名有前途的球手，Coleman感自豪道：「我自小看着他的比賽長大，對於許多亞洲及世界各地球手，甚至對我來說亦好像一個偶像。」由於澳洲網球公開賽將在本月12日起展開，首次參與成人組賽事的黃澤林雖過去曾參與澳網青少年組比賽，包括2022年伙拍美籍拍檔葛原般奴在男雙封王，但他坦言這是另一種經歷，期待再次在當地作賽。

20歲的Coleman之前透露今年目標是躋身世界排名前100，他認為需與更多頂尖球員比賽，「如果我們一起訓練，我可以與他們交談聊天，有如這周對我來說是非常好經歷，今屆也與日籍名將錦織圭練習，我需向他們學習在緊要關頭時如何變得更冷靜」。此外，本月29日將踏入農曆新年的大年初一，黃澤林也先拜個早年，預祝香港市民「新年快樂、心想事成及身體健康」。

另外，大會也分別邀請來自日本及意大利的米芝蓮主廚兼澤良太（Ryota Kanesawa）和 Umberto Bombana參與匹克球，以另類方式體驗這運動的魅力。

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